Lâm Đồng: 2 danh lam thắng cảnh được xếp hạng di tích cấp quốc gia

Hang A1

Di tích Hang A1 (còn có tên gọi Hang Dung nham, Hang Dơi, Hang Tổ ong) nằm tại thôn Bon Choáh là hang động hình thành trong quá trình phun trào dung nham của núi lửa Nâm B’Lang. Di tích Hang C2 (Hang Dung nham C1-C2; Hang Dơi; Hang Cá Sấu) thuộc thôn Đức Lập, cũng là một thành phần của hệ thống hang động núi lửa Krông Nô.

Hang A1

Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, là một trong những di sản địa chất tiêu biểu, có giá trị nổi bật về địa chất và địa mạo. Việc xếp hạng Hang A1 và Hang C2 là di tích quốc gia góp phần khẳng định giá trị khoa học, cảnh quan và di sản, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc bảo tồn các giá trị tự nhiên.

Khảo sát hang C2

Việc xếp hạng 2 danh lam thắng cảnh đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, mở ra cơ hội khai thác hợp lý tiềm năng du lịch địa chất. Qua đó thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và quảng bá hình ảnh, góp phần gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lâm Đồng.