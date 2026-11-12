Lâm Đồng: 14 người ngộ độc cá nóc

Ngày 12/11, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, trong số 14 người ở phường Phú Thủy nhập viện do ngộ độc cá nóc ngày 8/11, đến nay đã có 8 trường hợp được xuất viện.

6 bệnh nhân còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân ngộ độc cá nóc nặng nhất đã qua cơn nguy kịch sau 3 ngày thở máy.

Trong đó, ông B.C là trường hợp nặng nhất, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, liệt chi và suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, phải thở máy liên tục trong 3 ngày.

Đến chiều 11/11, sức khỏe bệnh nhân có chuyển biến tích cực, đã qua cơn nguy kịch, có thể giao tiếp và không ghi nhận yếu liệt chi.

Bác sĩ Ngô Văn Ba - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, ngộ độc cá nóc hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Vì vậy, phương pháp điều trị chủ yếu là hồi sức, hỗ trợ chức năng các cơ quan, đặc biệt duy trì hô hấp, tuần hoàn và hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ của khoa thường xuyên phối hợp, xin ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia Trường Đại học Y Dược TP.HCM để có hướng xử trí phù hợp đối với các trường hợp nặng.

Cá nóc mú được đánh bắt và chế biến làm thức ăn khiến 14 người bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, sức khỏe những bệnh nhân còn lại đang được theo dõi và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 8/11, ông B.R. (phường Phú Thủy) đánh bắt được cá nóc mú, mang về chế biến làm thức ăn. Sau khi ăn, 14 người xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cá nóc chứa tetrodotoxin, một loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Người nhiễm độc thường xuất hiện các triệu chứng tê môi, lưỡi, buồn nôn, đau bụng; trường hợp nặng có thể bị liệt cơ, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim và tử vong.

Đáng chú ý, độc tố tetrodotoxin không bị phá hủy ở nhiệt độ chế biến thông thường như luộc, hấp hay chiên. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không bắt, chế biến và sử dụng cá nóc làm thực phẩm để tránh những hậu quả đáng tiếc.