Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cùng hòa nhịp diễu hành quanh hồ Xuân Hương lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh Chí Thành.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành và 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Sau các tiết mục văn nghệ mở màn mang âm hưởng quê hương, đất nước, 1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Hội LHPN các phường trung tâm Đà Lạt đã thực hiện màn đồng diễn dân vũ khỏe khoắn, đồng đều trong trang phục áo dài truyền thống trên nền nhạc liên khúc “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” và “Xinh tươi Việt Nam”.

Đặc biệt, bà Phạm Thị Phúc cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp tham gia đồng diễn, hòa nhịp sôi nổi cùng đông đảo cán bộ, hội viên.

Sau màn đồng diễn, các đoàn phụ nữ trong trang phục áo dài, đội nón lá, cầm cờ Tổ quốc nối tiếp nhau diễu hành từ Vườn hoa Đà Lạt ra đường Trần Quốc Toản, hướng về khu vực cà phê Đồi Cù, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu giữa phố núi và thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, du khách.

Qua đây, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng mong muốn quảng bá hình ảnh Đà Lạt ngàn hoa, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào đối với áo dài Việt Nam, đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.