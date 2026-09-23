Làm đẹp trường thọ ngày càng hướng tới cá nhân hóa

Ảnh: Estée Lauder

Theo báo cáo năm 2025 của Mintel mang tên “Personalization Trends Are Redefining the Beauty and Personal Care Industry” (Xu hướng cá nhân hóa đang định hình lại ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân), cá nhân hóa không còn đơn thuần là một từ khóa thời thượng mà đang phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng.

Khách hàng ngày càng tìm kiếm những sản phẩm được thiết kế phù hợp với mục tiêu làm đẹp cụ thể, từ giảm nếp nhăn nhỏ, cải thiện tình trạng khô da cho đến làm đều màu da. Báo cáo từ Mintel cho biết 62% người tiêu dùng Mỹ mua các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân quan tâm đến những sản phẩm được cá nhân hóa ở mức độ cao, trong khi 28% sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm cá nhân hoá.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc da tại nhà. Các thiết bị ngày càng được phát triển theo hướng cho phép người dùng tùy chỉnh liệu trình và điều trị theo từng vùng, qua đó tập trung vào những khu vực khác nhau trên khuôn mặt và cơ thể tùy theo nhu cầu riêng. Chẳng hạn, thiết bị LED ReAura mới nhất của Philips cho phép điều trị theo từng vùng, với các chế độ dành riêng cho toàn bộ khuôn mặt, vùng mắt và vùng cổ.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc da tại nhà. Ảnh: Getty Images

Theo bác sĩ Paris Acharya, một chuyên gia thẩm mỹ tại London trao đổi với Forbes qua email, sự chuyển dịch này đặc biệt phù hợp với xu hướng làm đẹp trường thọ. Bà cho rằng chăm sóc da đang ngày càng được cá nhân hóa, dựa trên bằng chứng khoa học và tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động sinh học của làn da, thay vì chỉ đơn thuần tìm cách làm chậm các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy.

Theo bác sĩ Paris, tương lai của ngành không nằm ở việc tìm ra một phân tử duy nhất có thể giải quyết mọi vấn đề, mà là hỗ trợ cơ chế sinh học tự nhiên của làn da để da hoạt động hiệu quả hơn theo thời gian thông qua những tổ hợp hoạt chất ngày càng tinh vi.

VƯỢT QUA THỜI KỲ “MỘT THÀNH PHẦN CHỦ ĐẠO”

Việc rời bỏ cách tiếp cận “một công thức phù hợp với tất cả” đang mở đường cho một quan niệm cá nhân hóa hơn về làm đẹp, thay vì quá tập trung vào từng thành phần đơn lẻ hay một công thức cụ thể. Đây là sự chuyển dịch đáng chú ý, khi ngành làm đẹp dần thoát khỏi vòng xoay quen thuộc của các xu hướng thành phần và những cuộc tranh luận xoay quanh việc đâu là phân tử có tác dụng nổi bật nhất.

“Tôi thực sự cho rằng chúng ta đang vượt qua kỷ nguyên của ‘thành phần chủ đạo’ duy nhất”, bác sĩ Paris nhận định. Theo bà, tương lai của chăm sóc da không phải là tìm kiếm một hoạt chất có thể làm được mọi thứ, mà là hỗ trợ cơ chế sinh học của làn da để da hoạt động tốt hơn theo thời gian.

Ảnh: Adobe Stock

Bác sĩ Paris cho rằng những đổi mới đáng chú ý nhất trong những năm tới có thể không nhất thiết đến từ những thành phần riêng lẻ mới nhất. Thay vào đó, trọng tâm sẽ là những tổ hợp hoạt chất có khả năng hỗ trợ các cơ chế tái tạo tự nhiên của làn da.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÀM ĐẸP CÁ NHÂN HÓA

Bác sĩ Alka Patel, nhà sáng lập chương trình chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ The Million Hour Club, cũng đồng quan điểm. Chia sẻ với Forbes, bà cho rằng cách tiếp cận cá nhân hóa trong việc duy trì sức khỏe làn da và ứng phó với quá trình lão hóa là yếu tố nền tảng, bởi quá trình lão hóa ở mỗi người diễn ra theo cách khác nhau.

“Tôi thường nói rằng nếp nhăn là hệ quả chứ không phải nguyên nhân. Nó cho tôi biết những gì có thể nhìn thấy, nhưng không nhất thiết cho biết tại sao nếp nhăn lại hình thành”, bà nói. “Đây chính là lúc nền tảng về y học trường thọ của tôi làm thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Tôi quan tâm đến chính con người đang sở hữu làn da đó”.

Ảnh: Estée Lauder

Theo bác sĩ Patel, đây cũng là điểm khiến lĩnh vực làm đẹp trở nên đặc biệt thú vị, khi cá nhân hóa đang chuyển từ những bảng câu hỏi và gợi ý sản phẩm sang việc sử dụng dữ liệu sinh học thực tế.

“Công nghệ hình ảnh có sự hỗ trợ của AI hiện có thể định lượng những thay đổi về sắc tố, tình trạng mẩn đỏ, kết cấu da, lỗ chân lông và nếp nhăn một cách nhất quán hơn nhiều so với mắt người. Đồng thời, nghiên cứu cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực như hệ gene, hệ protein, hệ chuyển hóa và hệ vi sinh vật trên da”, bà cho biết.

Theo bác sĩ Patel, bước tiến tiếp theo có thể xuất hiện khi các lớp dữ liệu khác nhau này bắt đầu được kết nối và bổ trợ cho nhau.

Joshua Britton, Tiến sĩ, nhà sáng lập kiêm CEO của Debut - công ty công nghệ sinh học tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc da thân thiện với môi trường bằng cách nuôi cấy các thành phần hiệu quả cao và có cấu trúc sinh học tương đồng ngay trong phòng thí nghiệm, cũng đồng tình và cho rằng sự chuyển đổi của ngành thậm chí còn đi xa hơn.

Cách tiếp cận cá nhân hóa khiến lĩnh vực làm đẹp trở nên đặc biệt thú vị. Ảnh: Vichy

Chia sẻ với Forbes, ông Joshua cho rằng AI, nghiên cứu hệ gene của da và công nghệ sinh học đang thay đổi cách các nhà khoa học tìm kiếm và phát triển thành phần mới, dựa trên sự hiểu biết sâu hơn về những nguyên nhân sinh học cốt lõi của quá trình lão hóa. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể tạo ra những phân tử mới với mức độ chính xác và hiệu quả mà trước đây khó có thể đạt được.

Khi hiểu biết về làn da tiếp tục được mở rộng, cách ngành làm đẹp nhìn nhận về việc chăm sóc da cũng đang thay đổi, mở ra một giai đoạn đầy tiềm năng cho lĩnh vực này.

Điều đó cũng cho thấy cá nhân hóa trong tương lai có thể không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng người. Xa hơn, xu hướng này có thể tác động ngay từ khâu nghiên cứu, phát hiện và thiết kế các thành phần mới, qua đó định hình lại cách những sản phẩm làm đẹp của tương lai được phát triển.