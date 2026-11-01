Làm đẹp những tuyến đường nông thôn ở xã An Châu

Dọc theo tuyến đường liên xã thuộc ấp Trung Thành, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh quan rất sạch đẹp, bởi tuyến đường này không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ mà còn được điểm tô từ những bông hoa nhiều màu sắc.

Tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp ở ấp Trung Thành.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, ngụ ấp Trung Thành cho biết, trước đây, 2 bên đường cây cỏ um tùm, từ khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động xây dựng tuyến đường hoa, không chỉ gia đình bà Lan mà mọi người xung quanh rất đồng tình ủng hộ.

“Đường sá sạch sẽ, ban ngày hoa nở đẹp mắt, ban đêm có đèn chiếu sáng rất an ninh, nên ai cũng vui và phấn khởi. Mong rằng, những tuyến đường hoa như thế này sẽ được duy trì, nhân rộng nhiều hơn”, bà Lan chia sẻ.

Lãnh đạo xã An Châu tham gia trồng hoa tuyến đường nông thôn.

Không riêng ở ấp Trung Thành, tại nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã An Châu đã và đang trở thành “Tuyến đường hoa”. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu Phạm Thị Bé Tư cho biết, Đảng ủy xã phân công MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phối hợp với các ấp thực hiện mô hình thí điểm mô hình “Tuyến đường hoa”, với 8 tuyến đường có tổng chiều dài trên 16km.

Các loại hoa dễ kiếm dễ trồng như hoa trang đỏ, trang vàng, dừa cạn, hoa chiều tím, hoa mười giờ, cây lá đỏ… Đây đều là các loại hoa ít tốn công chăm sóc, có độ bền cao.

Tuyến đường hoa ấp Hòa Thuận.

Sau hơn 2 tháng phát động, “Tuyến đường hoa” được đông đảo người dân tích cực hưởng ứng, nhân rộng trong xã. Những con đường hoa từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp họ ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, góp phần xây dựng quê hương sáng - xanh - sạch - đẹp.

Người dân còn tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh khu vực mình sinh sống, bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên nhổ cỏ, dọn vệ sinh trước lề đường, xung quanh nhà dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Ông Đặng Văn Hết, ngụ ấp Hòa Thuận cho biết, “Tuyến đường hoa”, với nhiều loại hoa lung linh khoe sắc, góp phần hình thành không gian sống thoáng đãng, tạo bộ mặt cảnh quan môi trường cho địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

“Từ ngày hình thành các tuyến đường hoa, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường của mọi người cũng được nâng lên. Mọi người thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc hoa, trang trí thêm cây cảnh trước khu vực nhà của mình, cùng chung tay xây dựng tuyến đường quê ngày càng xanh - sạch - đẹp”, ông Hết chia sẻ.

Cán bộ ấp Hòa Thuận tuyên truyền vận động người dân cắt tỉa cây xanh, chăm sóc hoa trên tuyến đường nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Châu Phạm Thị Bé Tư cho biết, việc người dân tích cực cùng chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương thực hiện tốt xây dựng cảnh quan môi trường là một việc làm có ý nghĩa thiết thực rất đáng trân trọng.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và nhân rộng mô hình “Tuyến đường hoa”, Đồng thời, làm tốt công tác xã hội hóa trồng hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn; tổ chức vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang lộ giới để đường thông, hè thoáng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.