Làm đẹp cảnh quan, cải thiện không gian sống

Chuyển biến từ các khu dân cư

Ngay sau khi chuyển sang mô hình quản lý từ xã lên phường, Lạng Giang tập trung rà soát, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật và sử dụng không đúng quy định tại các khu dân cư. Phường tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành.

Khu vực trung tâm phường Lạng Giang được xây dựng khang trang, hiện đại.

Những ngày đầu tháng 10, Khu đô thị phía Tây Vôi có diện mạo thông thoáng hơn sau đợt giải tỏa các trường hợp lấn chiếm đất hạ tầng kỹ thuật phía sau nhà. Những mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và vật dụng lấn chiếm được tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Đây là khu vực được phường tập trung xử lý trong kế hoạch giải tỏa vi phạm năm 2026. Ông Đồng Phú Thuấn, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lạng Giang cho biết: “Tại Khu đô thị phía Tây Vôi có 102 trường hợp làm mái che, mái vẩy, treo biển quảng cáo, lấn chiếm đất hạ tầng phía sau hai dãy nhà. Sau tuyên truyền, vận động, 54 trường hợp tự giác tháo dỡ; 48 trường hợp được địa phương tổ chức ra quân giải tỏa”.

"Chỉnh trang đô thị không chỉ là làm đẹp một số tuyến phố mà phải gắn với hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Phường ưu tiên những công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời chú trọng quản lý, duy tu để duy trì lâu dài" - Ông Dương Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Lạng Giang.

Không chỉ tại Khu đô thị phía Tây Vôi, việc lập lại trật tự đô thị được triển khai trên phạm vi toàn phường. Qua rà soát, địa phương xác định 336 trường hợp làm mái che, mái vẩy không đúng quy định. Các trường hợp đều được yêu cầu ký cam kết tháo dỡ. Đến nay, 225 trường hợp đã tự giác tháo dỡ; 92 trường hợp được hỗ trợ giải tỏa; 19 trường hợp đang tiếp tục xử lý.

Cùng với đó, phường tập trung giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 1, đường tỉnh 295B và trục đường qua các tổ dân phố Tân Hưng 1, Tân Hưng 2, Tân Hưng 3, Trung Phụ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, chỉnh trang đô thị và tạo diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Lê Văn Sinh, tổ dân phố Chu Nguyên, phường Lạng Giang cho rằng, việc chỉnh trang giúp đường phố thông thoáng, sạch sẽ, người dân đi lại thuận lợi, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống tại khu dân cư. Ông mong chính quyền tăng cường quản lý, duy trì thường xuyên để hạn chế tình trạng tái lấn chiếm.

Không chỉ chỉnh trang không gian đô thị, Lạng Giang đầu tư hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường; thực hiện dự án lắp đặt đèn chiếu sáng với quy mô khoảng 21 km, tập trung tại các tuyến đường trục chính liên thôn, liên xã và khu vực đông dân cư với tổng số 821 bóng đèn chiếu sáng. Đến nay đã hoàn thành lắp đặt 520 bóng đèn trên nhiều tuyến đường. Một số tổ dân phố đã lắp đặt xong như: Phố Vôi, Kim Sơn, Hoành Mô, Đại Phú, Quảng Phú, Yên Mỹ 3, Tân Hưng 1, Tân Hưng 2 và Tân Hưng 3. Theo hợp đồng, dự án hoàn thành ngày 7/12/2026 song nhà thầu cam kết hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Hệ thống đèn chủ yếu sử dụng đèn LED năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện để người dân sinh hoạt, kinh doanh vào ban đêm.

Giữ gìn cảnh quan

Song song với bảo đảm hành lang giao thông, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường là những vấn đề được Lạng Giang đặc biệt quan tâm khi chuyển sang mô hình phường. Lượng rác tồn lưu tại bãi rác Kim Sơn được xử lý rốt ráo. Theo báo cáo của địa phương, lượng rác tồn lưu tại đây khoảng 12 nghìn tấn. Đến hết tháng 9/2026, hơn 11 nghìn tấn đã được vận chuyển, xử lý, đạt gần 92%. Phần còn lại tiếp tục được xử lý.

Lực lượng chức năng giải tỏa hành lang giao thông.

Mỗi ngày, toàn phường phát sinh khoảng 40 tấn rác sinh hoạt, trong đó khoảng 38 tấn được thu gom, vận chuyển và xử lý. Phường đang sắp xếp lại các điểm tập kết, ga trung chuyển rác, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định. “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì tại các khu dân cư, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Từ những hoạt động thiết thực, cảnh quan, môi trường ở các khu dân cư từng bước được cải thiện. Lạng Giang vừa phê duyệt dự án cải tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị phường với tổng mức đầu tư gần 2,3 tỷ đồng. Dự án tập trung chỉnh trang khu vực cầu vượt quốc lộ 1, quảng trường, hồ điều hòa, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục nhận diện, trang trí đô thị.

Theo ông Dương Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Lạng Giang, chỉnh trang đô thị không chỉ là làm đẹp một số tuyến phố mà phải gắn với hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Phường ưu tiên những công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời chú trọng quản lý, duy tu để duy trì lâu dài. Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cảnh quan, ưu tiên các tuyến đường chính và khu vực đông dân cư. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bắc Ninh, Lạng Giang đã rà soát nhu cầu xây dựng, cải tạo 360 tuyến đường trong giai đoạn 2026-2030 với tổng chiều dài hơn 82,7 km và kinh phí dự kiến hơn 169 tỷ đồng. Riêng năm 2026, phường dự kiến cải tạo, mở rộng 144 tuyến, tổng chiều dài hơn 22,5 km.

Để kết quả chỉnh trang được duy trì, cùng với nguồn lực đầu tư, phường xác định vai trò của người dân trong xây dựng đô thị văn minh là yếu tố quan trọng. Phường giao các tổ dân phố quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tái lấn chiếm. Đối với hành lang quốc lộ 1, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, chỉnh trang đô thị từng bước trở thành công việc thường xuyên, gắn với trách nhiệm quản lý của địa phương và ý thức của người dân, thay vì chỉ tập trung trong các đợt cao điểm.