Làm công việc chăm sóc hà mã, mất ít nhất 2 tiếng xử lý chất thải mỗi ngày, chàng thạc sĩ 28 tuổi vẫn cho rằng mình không hề lãng phí chuyên môn nhờ điều này

Hồ Vũ Lỗi, 28 tuổi, từng hình dung công việc tại sở thú là được gần gũi, ôm ấp những con vật đáng yêu. Chỉ sau khi bắt đầu làm việc, anh mới nhận ra phần lớn thời gian của mình là tiếp xúc với hàng trăm kg chất thải động vật.

Mỗi ngày lúc 8h, Hồ Vũ Lỗi thay quần áo bảo hộ, cầm vòi nước áp lực cao và bắt đầu dọn chuồng hà mã. Công việc này đã trở thành lịch trình quen thuộc trong 3 năm anh gắn bó với Sở thú Vũ Hán.

Hồ Vũ Lỗi sinh năm 1997, học đại học ngành Khoa học Động vật trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Di truyền Chọn giống và Sinh sản. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành nhân viên chăm sóc chuyên trách 2 con hà mã tại khu châu Phi của sở thú.

Sau khi tốt nghiệp, Hồ Vũ Lỗi trở thành nhân viên chăm sóc chuyên trách 2 con hà mã tại khu châu Phi của sở thú.

Nhiệm vụ của anh gồm chuẩn bị thức ăn, vệ sinh chuồng trại, quan sát hoạt động hằng ngày và tuần tra khu vực nuôi hà mã. Mỗi sáng, anh phải thay đồ, quét chuồng và thu dọn chất thải. Toàn bộ quá trình kéo dài ít nhất 2 giờ.

Vào mùa hè, 2 con hà mã ăn hết 6 bó cỏ mỗi ngày, mỗi bó nặng khoảng 15 kg. Ngoài 90 kg cỏ, chúng còn được cho ăn thức ăn dạng hạt và cà rốt. Trong 2 tháng nóng nhất, khẩu phần có thêm khoảng 10 kg dưa hấu.

Lượng thức ăn lớn đồng nghĩa với khối lượng chất thải đáng kể. Vào những ngày "vất vả" nhất, Hồ Vũ Lỗi phải thu dọn khoảng 250 kg chất thải trong chuồng.

Mùi hôi khó tránh khỏi bám vào người trong quá trình làm việc. Vì vậy, anh phải tắm 2 lần mỗi ngày, gồm 1 lần tại nhà tắm của sở thú vào buổi trưa và 1 lần nữa sau khi tan làm trở về nhà.

Vào những ngày "vất vả" nhất, Hồ Vũ Lỗi phải thu dọn khoảng 250 kg chất thải trong chuồng.

Việc 1 người có bằng thạc sĩ làm công việc chăm sóc, dọn chuồng hà mã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu kiến thức anh học có bị lãng phí. Tuy nhiên, Hồ Vũ Lỗi khẳng định chuyên môn vẫn được áp dụng thường xuyên.

Kiến thức về khoa học động vật và di truyền chọn giống giúp anh nhanh chóng đánh giá tình trạng sức khỏe của hà mã. Qua màu sắc, số lượng chất thải, sự xuất hiện của dị vật hoặc ký sinh trùng, anh có thể đưa ra nhận định ban đầu về sức khỏe của chúng.

Hồ Vũ Lỗi còn kiểm tra lượng thức ăn thừa để xác định khẩu vị của hà mã có bình thường hay không. Với anh, chỉ cần 2 con vật khỏe mạnh, mùi hôi bám trên người hay những vết chai trên tay đều không phải vấn đề.