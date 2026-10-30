Làm công tác tư tưởng từ những vấn đề thiết thực của công nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang xây dựng Đề án "Công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động trong bối cảnh mới". Nhân dịp này, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Bùi Đình Bôn - nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương về các giải pháp khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong đội ngũ công nhân, lao động.

Thúc đẩy tinh thần, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu phát triển cao, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác tư tưởng trong công nhân, người lao động có ý nghĩa như thế nào trong việc củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo và thúc đẩy họ đóng góp vào sự phát triển đất nước, thưa ông?

Niềm tin của công nhân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cũng như mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đảng ta xác định giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, tính tiên phong của công nhân không chỉ thể hiện trong hành động mà còn phải bắt đầu từ tư tưởng.

Muốn công nhân phát huy được vai trò tiên phong, trước hết phải giúp họ nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

PGS.TS. Bùi Đình Bôn - nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Khi nhận thức rõ vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiểu được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển đất nước, họ sẽ có động lực để sáng tạo trong lao động, sản xuất và thực hiện mọi công việc được giao. Niềm tin không chỉ giúp người lao động vượt qua khó khăn mà còn tạo nên sức mạnh để họ chủ động, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Nhìn lại thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, công tác tư tưởng có vai trò rất lớn trong việc củng cố niềm tin, giúp con người chấp nhận khó khăn và tìm cách vượt qua khó khăn. Khi người lao động tin tưởng vào mục tiêu, vào thắng lợi của sự nghiệp mà mình đang tham gia, họ sẽ có thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác tư tưởng đối với công nhân vì thế, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà còn phải giúp họ hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của mình. Khi tư tưởng thông suốt, niềm tin được củng cố, sức mạnh tinh thần sẽ chuyển thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

"Đi cùng" công nhân và doanh nghiệp

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tư tưởng trong công nhân, lao động cần đổi mới như thế nào để vừa thiết thực với đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, vừa đưa được chủ trương, chính sách của Đảng đến với họ hiệu quả hơn?

Để làm tốt công tác tư tưởng đối với công nhân, người lao động, theo tôi, cần chú ý mấy vấn đề.

Thứ nhất, người lao động phải có việc làm, có thu nhập để bảo đảm cuộc sống, nuôi được vợ con. Đây là vấn đề hàng đầu, bởi nếu những nhu cầu thiết yếu của người lao động chưa được bảo đảm thì công tác tư tưởng khó đạt hiệu quả.

Thứ hai, phải chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong xã hội có nhiều mặt tích cực nhưng cũng có những mặt tiêu cực tác động đến công nhân trên nhiều phương diện. Vì vậy, tổ chức Công đoàn phải thực sự làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo việc làm, đời sống và bảo đảm lợi ích của họ. Khi quyền lợi của công nhân được quan tâm, bảo vệ, công tác tư tưởng mới có cơ sở để phát huy hiệu quả.

Công nhân, người lao động tham gia lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”.

Thứ ba, phải đổi mới phương thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng công nhân. Công tác tuyên truyền, không thể chỉ tập trung vào hình thức tổ chức hội nghị, giảng bài, lên lớp, bởi điều kiện làm việc của công nhân hiện nay không cho phép thực hiện thường xuyên theo cách đó.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, công nhân ai cũng có điện thoại thông minh và có thể tiếp cận thông tin trên mạng xã hội vào giờ nghỉ. Vì vậy, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh trên các nền tảng số.

Phương châm của công tác tư tưởng là “Đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn”. Với hoạt động công đoàn, thì làm sao để hiện thực được điều này?

Để thực hiện được thì trước trước hết, tổ chức Công đoàn phải lường trước những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất và đời sống của từng doanh nghiệp. Từ đó, tổ chức Công đoàn phối hợp với cán bộ, chính quyền doanh nghiệp chăm lo cho công nhân, bảo đảm việc làm. Khi sản xuất gặp khó khăn, đình trệ, Công đoàn cần cùng doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất, không để tình trạng đình trệ kéo dài.

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần “đi cùng”, đồng hành với doanh nghiệp và người lao động. Công đoàn phải cùng cán bộ doanh nghiệp chăm lo lợi ích cho công nhân; phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để giúp người lao động hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của đơn vị, từ đó chung lưng, góp sức khắc phục khó khăn, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập.

Sau khi triển khai, cần tổng kết xem cách làm nào hiệu quả, mô hình nào phù hợp để tiếp tục phát huy và nhân rộng.

Xin cảm ơn ông!