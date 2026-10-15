Làm clip bạo lực để nổi tiếng, kiếm tiền: Khi nào vướng vòng lao lý?

Thời gian gần đây, lực lượng công an tại một số địa phương đã phát hiện, xử lý không ít các nhóm sản xuất, đăng tải video có nội dung bạo lực nhằm câu view, câu like và kiếm tiền trên mạng xã hội. Vậy những người tham gia sản xuất, đăng tải, phát tán các video này có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao, kể cả khi cho rằng nội dung chỉ nhằm mục đích giải trí?

Cơ quan công an bắt tạm giam thêm 5 bị can liên quan vụ án đăng tải video bạo lực trên mạng xã hội tại Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Sản xuất, phát tán video bạo lực khi nào bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV, Thạc sĩ, luật sư Hoàng Thị Hương Giang (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, dưới góc độ pháp lý, hành vi tổ chức sản xuất và đăng tải các video có nội dung bạo lực nhằm câu view, câu like và kiếm tiền trên mạng xã hội không chỉ lệch chuẩn về đạo đức, văn hóa ứng xử mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tùy vào tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thực tế gây ra, những người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:

Đối với hành vi đăng tải, chia sẻ video vi phạm lên mạng xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức (cá nhân vi phạm bị phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức, tức từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng), hoặc bị xử phạt theo khoản 2 Điều này tùy từng hành vi cụ thể. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm và có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Về trách nhiệm hình sự, hành vi sản xuất, đăng tải video nội dung bạo lực trên mạng xã hội có thể bị xử lý về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự) nếu hành vi đăng tải thông tin trái quy định của pháp luật nhằm thu lợi bất chính, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.

Trong trường hợp người vi phạm có những hành vi như: dàn cảnh đánh nhau, hò hét, mang hung khí quay clip ở nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có thể họ sẽ bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nếu hành vi của các đối tượng xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác trong quá trình dàn dựng, ghi hình, để lại thương tích hoặc tổn hại sức khỏe đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự, các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người, như Tội giết người theo Điều 123 và Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, nếu việc quay phim, phát tán video được thực hiện nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nạn nhân, hành vi này có thể bị xem xét xử lý về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự, những cá nhân có cùng ý chí thực hiện hành vi vi phạm từ người lên kịch bản, đạo diễn, chỉ đạo (người tổ chức), người trực tiếp đánh nhau, diễn xuất (người thực hành) đến người quay phim, dựng clip, quản trị kênh (người giúp sức) đều phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với vai trò đồng phạm, chứ không chỉ riêng người xuất hiện trong video.

Bên cạnh chế tài xử lý hành chính hoặc hình sự, nếu hành vi sản xuất, phát tán video gây thiệt hại thực tế đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín hoặc tài sản của cá nhân, tổ chức khác, các đối tượng vi phạm còn buộc phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định tại các Điều 584, Điều 590 và Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang. Ảnh: NVCC.

Những yếu tố nào được xem xét để xác định trách nhiệm pháp lý?

Theo luật sư Hoàng Thị Hương Giang, để xác định chính xác trách nhiệm pháp lý và phân hóa vai trò của người sản xuất, người đăng tải và người phát tán đối với các video bạo lực nhằm thu lợi từ quảng cáo, cơ quan chức năng sẽ xem xét toàn diện 4 yếu tố cốt lõi sau đây:

Thứ nhất, bản chất thực tế của hành vi trong quá trình sản xuất (Diễn xuất theo kịch bản hay bạo lực thật):

Nếu quá trình quay dựng có hành vi đánh người gây thương tích thật, làm nhục người khác hoặc tụ tập mang hung khí, dàn cảnh đánh nhau ở nơi công cộng gây mất an ninh trật tự, nhóm sản xuất sẽ bị xử lý hình sự tương ứng theo các Điều 134, Điều 155 hoặc Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngay cả khi chỉ là diễn xuất hoàn toàn theo kịch bản và quay ở không gian riêng, nhưng nội dung sản xuất ra nhằm mô tả tỉ mỉ hành động chém, giết, rùng rợn, cổ súy bạo lực, tệ nạn xã hội để đăng lên mạng thì hành vi này vẫn vi phạm các điều cấm của Luật An ninh mạng và bị xử lý ở khâu đăng tải, phát tán.

Thứ hai, về trách nhiệm của người đăng tải và phát tán video:

Nếu người đăng tải, chia sẻ phát tán video có nội dung vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tùy theo tính chất và nội dung cụ thể. Đặc biệt, điểm c khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin mô tả chi tiết hành vi chém, giết, tai nạn, hình ảnh ghê rợn, kinh dị.

Trường hợp nội dung còn chứa thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, cần tiếp tục đối chiếu với quy định xử phạt áp dụng cho hành vi cụ thể.

Ngoài ra, nếu người phát tán cố ý giúp sức hoặc cùng thực hiện tội phạm với người sản xuất video, họ có thể bị xem xét trách nhiệm đồng phạm theo Điều 17 Bộ luật Hình sự khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định.

Thứ ba, về việc kiếm tiền từ các video bạo lực:

Động cơ thu lợi từ lượt xem, lượt thích hoặc quảng cáo là tình tiết cần được làm rõ khi đánh giá tính chất, mục đích và mức độ nguy hiểm của hành vi; tuy nhiên, bản thân việc kiếm tiền không tự động làm phát sinh trách nhiệm hình sự. Cần phân biệt giữa việc thu lợi từ nội dung và việc trực tiếp thực hiện, tổ chức hoặc cố ý tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Mục đích câu tương tác, tăng lượt xem hay kiếm tiền không phải là căn cứ để miễn trách nhiệm, nhưng cũng không thể được sử dụng thay cho việc chứng minh đầy đủ các dấu hiệu pháp lý cần thiết. Ảnh minh họa - AI.

Trách nhiệm nào cho các nền tảng mạng xã hội?

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang cho biết, mục đích giải trí hoặc diễn xuất không đương nhiên giúp người tham gia được miễn trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm của từng người phải được xác định dựa trên hành vi, lỗi và vai trò thực tế; không thể quy kết tất cả thành viên nhưng cũng không thể lấy danh nghĩa giải trí để che chắn cho hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, cần xử lý nghiêm người tạo, phát tán nội dung bạo lực và buộc các nền tảng thực hiện thực chất trách nhiệm kiểm duyệt, gỡ bỏ, ngăn chặn tái phát tán.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định chế tài đối với một số hành vi chia sẻ thông tin mô tả chi tiết hành động chém, giết, tai nạn hoặc hình ảnh ghê rợn. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, hành vi cần được xem xét xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP và các quy định liên quan đặt ra cơ chế xử lý tài khoản, trang, nhóm, kênh thường xuyên vi phạm, đồng thời yêu cầu nền tảng ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung hoặc khóa tài khoản theo quy định.

Luật sư cũng nhấn mạnh cần kiểm soát lợi ích kinh tế từ nội dung vi phạm, xem xét tạm dừng kiếm tiền khi có căn cứ và phối hợp cung cấp dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp. Cơ quan chức năng cần làm rõ mô hình tổ chức sản xuất nội dung, dòng tiền và vai trò của từng cá nhân, đồng thời tăng cường phối hợp với nền tảng và người sử dụng.