Làm chuyện nhạy cảm trên xe tuk-tuk giữa phố đông người, cặp đôi nhận cái kết đắng tại Thái Lan

Theo South China Morning Post (SCMP), dẫn nguồn Agence France-Presse (AFP), ngày 6/5/2026, Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ siết chặt việc quản lý hành vi của khách du lịch sau nhiều vụ việc người nước ngoài bị bắt quả tang có hành vi tình dục ở nơi công cộng.

Động thái này được đưa ra sau vụ việc xảy ra tối 4/5 tại Phuket, miền Nam Thái Lan. Một cặp du khách bị phát hiện thực hiện hành vi tình dục ngay trên chiếc xe tuk-tuk tại khu vực du lịch đông người.

Theo thông tin từ giới chức, hai người liên quan là một người đàn ông quốc tịch Tây Ban Nha, 41 tuổi và một phụ nữ quốc tịch Peru, 43 tuổi. Cả hai thừa nhận hành vi và bị buộc tội theo quy định về hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Nhà chức trách cho biết đang tiến hành các thủ tục thu hồi thị thực, trục xuất và đưa hai người vào danh sách cấm nhập cảnh trở lại Thái Lan.

Xe tuk - tuk. Ảnh: Unsplash

Trong tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng, những du khách có hành vi không phù hợp, bao gồm sử dụng ma túy trái phép, có thể bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Giới chức nhấn mạnh những hành động này đi ngược lại nét đẹp văn hóa của Thái Lan và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quốc gia.

Không chỉ vụ việc tại Phuket, trước đó, một cặp đôi người Pháp cũng bị bắt và trục xuất sau khi đoạn video ghi lại cảnh họ có hành vi tình dục trên bãi biển tại hòn đảo này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Một cặp đôi người Pháp khác cũng bị thu hồi thị thực và đưa vào danh sách đen sau khi video ghi lại hành vi tương tự trên xe tuk-tuk gây phẫn nộ.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở giải trí, đồng thời áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn đối với du khách vi phạm pháp luật.

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Thái Lan. Năm 2026, nước này kỳ vọng đón khoảng 33,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng so với gần 33 triệu lượt trong năm 2025. Tuy nhiên, giới chức cho rằng việc bảo vệ hình ảnh điểm đến và văn hóa bản địa cũng là yếu tố cần được chú trọng.