Những năm gần đây, trung bình mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đón hàng trăm nghìn lượt người dân đến khám và điều trị. Chỉ tính riêng năm 2025, bệnh viện tiếp nhận 246.536 lượt khám bệnh, hơn 48.500 lượt điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 90%. Những con số này cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là khả năng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp.

Đáp ứng yêu cầu đó, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nhân lực, từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Một trong những kỹ thuật mới được đưa vào thực hiện là tán sỏi đường mật trong mổ.

Ê kíp phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Huy Toàn, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp làm phẫu thuật viên chính, tiến hành phẫu thuật tán sỏi mật trong gan cho người bệnh.

Tiếp cận sâu, xử lý sỏi chính xác

Trước đây, dù mổ mở hay phẫu thuật nội soi, phẫu thuật viên vẫn gặp khó khăn khi xử lý sỏi đường mật trong gan, nhất là khi sỏi nằm sâu trong các nhánh đường mật nhỏ. Với những trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại địa phương, người bệnh có thể phải chuyển lên tuyến Trung ương.

Từ tháng 5/2026, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật trong mổ. Phẫu thuật viên dùng ống soi mềm để xác định vị trí sỏi, dùng laser tán nhỏ sỏi rồi lấy các mảnh sỏi ra khỏi đường mật.

BSCKII Nguyễn Huy Toàn - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình cho biết: “Ưu điểm của phương pháp này là hệ thống ống soi mềm có khả năng tiếp cận sâu vào các nhánh đường mật trong gan, giúp bác sĩ quan sát trực tiếp vị trí sỏi, đánh giá tổn thương và tiến hành tán sỏi bằng laser. Nhờ tiếp cận trực tiếp sỏi nằm sâu trong đường mật, phương pháp giúp xử lý sỏi chính xác hơn, hạn chế tổn thương mô gan và tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh phục hồi”.

Trong mổ, bác sĩ đưa ống soi mềm vào hệ thống đường mật, xác định vị trí sỏi và sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tán, lấy sỏi. Với những trường hợp phù hợp, phương pháp này có thể xử lý sạch sỏi mà không cần cắt bỏ nhu mô gan.

Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào vị trí, kích thước, số lượng sỏi cũng như tình trạng đường mật của từng người bệnh. Do đó, trước khi can thiệp, người bệnh được thăm khám, chẩn đoán và đánh giá cụ thể để lựa chọn phương pháp phù hợp.

Thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương

Không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, việc triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật trong mổ còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Trước đây, những trường hợp bệnh lý phức tạp phải chuyển tuyến thường phát sinh thêm chi phí đi lại, ăn ở, đồng thời gây khó khăn cho người bệnh và gia đình trong quá trình điều trị. Khi kỹ thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương, giảm thời gian di chuyển và thuận lợi hơn trong theo dõi sau can thiệp.

Bà Trịnh Thị Dự, phường Hòa Bình cho biết: “Trước khi điều trị, gia đình cũng lo lắng về khả năng phải chuyển người bệnh lên tuyến Trung ương. Sau khi được các bác sĩ tư vấn và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, gia đình giảm được nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc”.

Bên cạnh việc tiếp cận trực tiếp vị trí sỏi, phương pháp sử dụng ống soi mềm còn có ưu điểm là giảm mức độ xâm lấn trong những trường hợp phù hợp. Sau can thiệp, người bệnh có thể vận động và ăn uống sớm, từ đó hỗ trợ quá trình hồi phục. Việc triển khai kỹ thuật mới cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và hệ thống trang thiết bị. Để thực hiện hiệu quả, bệnh viện phải bảo đảm đồng bộ từ khâu chẩn đoán, lựa chọn người bệnh, thực hiện kỹ thuật đến theo dõi và xử trí sau can thiệp.

Từng bước nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên sâu

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là bệnh viện đa khoa hạng I của tỉnh, hiện có 45 khoa, phòng và đội ngũ hơn 800 cán bộ. Cùng với duy trì các kỹ thuật thường quy, bệnh viện đang từng bước mở rộng danh mục kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao. Việc triển khai tán sỏi đường mật trong mổ là một trong những bước đi theo hướng này. Thông qua quá trình thực hiện, đội ngũ chuyên môn có thêm điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực xử lý các bệnh lý đường mật phức tạp.

Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, cho biết: “Phát triển kỹ thuật cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và tiếp nhận thêm các kỹ thuật chuyên sâu, hướng tới mục tiêu để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương”.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, việc nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ kỹ thuật mới có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, đây còn là giải pháp giảm áp lực chuyển tuyến, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian và chi phí.

Từ việc triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi đường mật trong mổ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp tục có thêm một phương án điều trị các bệnh lý đường mật phức tạp. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.