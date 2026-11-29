Nhiều hoạt động y tế tại các địa phương đã và đang góp phần nâng cao năng lực dự phòng, làm chủ kỹ thuật hiện đại và mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.

Phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mở ra cơ hội điều trị cho những ca bệnh phức tạp, ngành y tế tập trung vào việc làm chủ kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào chẩn đoán và điều trị.

Sáng 26/11, tại Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc năm 2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đánh giá, chuyên ngành huyết học, truyền máu của Việt Nam đã từng bước tiếp cận và làm chủ nhiều thành tựu y học hiện đại như chẩn đoán miễn dịch, di truyền tế bào, sinh học phân tử, giải trình tự gen, ghép tế bào gốc tạo máu và điều trị nhắm trúng đích. Công tác hiến máu tình nguyện, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế và cung ứng máu cũng ngày càng chuyên nghiệp.

Trước xu hướng phát triển của y học chính xác, công nghệ gen, liệu pháp tế bào và trí tuệ nhân tạo, Thứ trưởng đề nghị chuyên ngành tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần phát huy vai trò đầu ngành trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, đồng thời phối hợp xây dựng chiến lược phát triển chuyên ngành đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

Trong 2 ngày 27-28/11, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị đột quỵ”. Hội nghị có 32 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực ngoại khoa, nội khoa và cận lâm sàng, tập trung trao đổi kinh nghiệm phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ, quy trình tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị, phối hợp chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian can thiệp, nâng cao cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh. Dịp này, bệnh viện được vinh danh với giải thưởng Kim cương (Diamond Status) của Hội Đột quỵ Thế giới trong quý I và II/2026.

Nhằm triển khai các bước chuẩn bị năng lực y tế phục vụ APEC 2027, ngày 27/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức cuộc họp góp ý xây dựng Sổ tay y tế và dự thảo chương trình kiểm tra, đánh giá năng lực đáp ứng y tế tại các địa phương có hoạt động APEC. Các nội dung trọng tâm gồm: khả năng cấp cứu, khám chữa bệnh, chuyển tuyến, phòng chống dịch, kiểm dịch y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các địa phương được yêu cầu rà soát nhân lực thường trực, năng lực tiếp nhận người bệnh, khả năng cung ứng thuốc, máu, vật tư, trang thiết bị và xây dựng phương án ứng phó. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra thực tế, tập huấn và diễn tập cấp cứu. Công tác chuẩn bị không chỉ bảo đảm yêu cầu y tế cho một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là dịp đánh giá, củng cố năng lực ứng phó và phối hợp giữa các cơ sở y tế tại địa phương.

Đổi mới truyền thông, lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh

Thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động Cuộc thi sáng tác video clip và infographic về phòng, chống tác hại thuốc lá trên nền tảng TikTok. Cuộc thi hướng đến đoàn viên, thanh niên trên cả nước, khuyến khích sáng tạo các sản phẩm truyền thông về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; ảnh hưởng của khói thuốc thụ động và kỹ năng từ chối thuốc lá.

Trong bối cảnh các sản phẩm thuốc lá mới ngày càng đa dạng, cách thức quảng bá tinh vi, việc tận dụng nền tảng số để tiếp cận giới trẻ là hướng đổi mới cần thiết. Qua cuộc thi, thanh niên không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp trở thành lực lượng sáng tạo, lan tỏa kiến thức khoa học và lối sống lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ, xây dựng môi trường không khói thuốc.

Trước đó, ngày 26/11, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026. Sau hơn 4 tháng phát động với thông điệp “Chung tay phòng bệnh – Vững mạnh cộng đồng”, cuộc thi nhận được 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố; 42 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải.

Các tác phẩm khắc họa những cán bộ, nhân viên y tế tận tụy, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, đồng thời tôn vinh vai trò của hệ thống y tế dự phòng. Đáng chú ý, 33/42 giải thưởng thuộc về các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, thành phố, cho thấy sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của mạng lưới y tế dự phòng tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, thành quả quan trọng của y tế dự phòng đôi khi chính là những dịch bệnh không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn và những người dân được bảo vệ nhờ các biện pháp dự phòng. Thông qua những câu chuyện chân thực, cuộc thi góp phần làm nổi bật giá trị của những đóng góp thầm lặng, nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của phòng bệnh và trách nhiệm bảo vệ sức khỏe.

Làm chủ kỹ thuật khó, nâng cao cơ hội điều trị cho người bệnh

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật cho người bệnh sau khi lấy thành công khối u máu hiếm gặp. Ảnh: TTXVN phát

Tuần qua, năng lực chuyên môn của các bệnh viện tiếp tục được khẳng định qua những ca bệnh phức tạp được xử trí thành công.

Chiều 27/11, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin về ca phẫu thuật thành công, lấy trọn khối u máu thể hang kích thước khoảng 8x10 cm ở vùng trung thất cho một bệnh nhân 30 tuổi. Khối u tăng sinh nhiều mạch máu, bao quanh các mạch máu lớn, khiến nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật rất cao.

Sau hội chẩn và gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn khối u, bảo toàn những mạch máu quan trọng. Giai đoạn hậu phẫu, người bệnh phục hồi tốt, xuất viện sau 5 ngày. Đây là trường hợp u máu thể hang trung thất kích thước lớn, có hệ thống mạch máu tăng sinh phức tạp đầu tiên được khoa phẫu thuật thành công.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ lần đầu triển khai thành công kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép kết hợp kẹp clip cầm máu, cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng do loét túi thừa Meckel.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, xuất huyết tiêu hóa kéo dài nhưng chưa xác định được vị trí chảy máu qua nội soi dạ dày và đại tràng. Bằng kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép, các bác sĩ phát hiện túi thừa Meckel kích thước khoảng 4 cm có ổ loét đang chảy máu và tiến hành can thiệp cầm máu. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết.

Kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép giúp tiếp cận những đoạn ruột non nằm sâu, hỗ trợ phát hiện nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa chưa rõ vị trí và thực hiện các can thiệp cần thiết. Việc làm chủ kỹ thuật này mở thêm cơ hội chẩn đoán, điều trị hiện đại cho người bệnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến xa.

Việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đổi mới truyền thông phòng bệnh và xử trí thành công các ca bệnh phức tạp đang góp phần củng cố năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành y tế. Đây là những hoạt động thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW vào thực tế, hướng tới nền y tế hiện đại, chủ động, chất lượng và lấy người dân làm trung tâm.