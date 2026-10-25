Làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch tạng tại Gia Lai

Các bác sĩ thực hiện can thiệp cho bệnh nhân mắc bệnh lý mạch thận phức tạp tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Ngày 25/10, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện thành công các ca can thiệp mạch thận cho những trường hợp bệnh lý phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia đầu ngành.

Trong đó, một bệnh nhân nữ sinh năm 1962 nhập viện với tình trạng tiểu máu tái diễn kéo dài do tổn thương nặng sau chấn thương. Qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, người bệnh được xác định có túi giả phình động mạch thận, rách đường bài xuất và tụ máu quanh thận. Ê-kíp can thiệp đã tiến hành chụp mạch, xử trí thành công túi giả phình động mạch thận trái, giúp kiểm soát nguồn chảy máu và hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân sinh năm 2010 được chẩn đoán dị dạng mạch vùng bể thận-niệu quản phải và dị dạng mạch máu bàng quang, gây tiểu máu tái diễn nhiều lần. Các bác sĩ đã thực hiện chụp mạch và can thiệp nội mạch theo chỉ định chuyên môn, xử lý các tổn thương mạch máu nhằm cải thiện tình trạng bệnh cho bệnh nhi.

Việc làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch tạng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân khu vực phía tây Gia Lai và Tây Nguyên. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, can thiệp mạch tạng là phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, cho phép bác sĩ tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương thông qua hệ thống mạch máu. Phương pháp này góp phần giảm thiểu can thiệp phẫu thuật, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị đối với nhiều bệnh lý phức tạp.

Việc làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch tạng tiếp nối những thành công trước đó trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, đánh dấu bước phát triển mới về năng lực chuyên môn và khả năng triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao của bệnh viện. Kết quả này cũng cho thấy hiệu quả của mô hình hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai với các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ là thành tựu về mặt kỹ thuật, việc triển khai thành công can thiệp mạch tạng còn mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người bệnh tại phía tây Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm bớt chi phí và thời gian di chuyển lên tuyến trên, đồng thời được theo dõi, chăm sóc liên tục suốt quá trình điều trị.