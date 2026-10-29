Làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu điều tra tội phạm

Trung tâm điều hành của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh.

Thượng tá Lê Mùi, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, chia sẻ: Sau khi giải thể Công an cấp huyện, từ ngày 1/3/2025 đến nay, khối lượng công việc của đơn vị tăng cao. Số lượng trưng cầu giám định nhiều, tính chất phức tạp, trong khi lực lượng còn mỏng, hệ thống máy móc, phương tiện phục vụ giám định chưa được trang bị đồng bộ; cán bộ chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về kỹ thuật hình sự. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác khám nghiệm hiện trường, đơn vị luôn duy trì phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thực hiện khám nghiệm hiện trường, tử thi theo trưng cầu; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cấp cơ sở chủ động thực hiện theo thẩm quyền. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 12 đợt tập huấn “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ kỹ thuật hình sự Công an xã, phường và bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ hiện trường cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp khám nghiệm 219 vụ, trực tiếp khám nghiệm hiện trường 50 vụ, khám nghiệm tử thi 118 vụ với 120 tử thi, đáp ứng tốt yêu cầu điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc.

Cán bộ Phòng Kỹ thuât hình sự sử dụng hiệu quả thiết bị kỹ thuật hình sự chuyên dụng phục vụ công tác giám định.

Ở lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự và pháp y, đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tiếp nhận, lắp đặt hệ thống máy giám định hóa học được trang cấp; sử dụng có hiệu quả các thiết bị, máy móc kỹ thuật hình sự chuyên dụng, như: máy VSC8000, máy sắc ký khí lỏng, máy sắc ký khí, máy móc phục vụ công tác giám định mô bệnh học... Đồng thời, đưa bộ phận một cửa trong tiếp nhận trưng cầu và trả kết luận giám định tư pháp vào hoạt động, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Thực hiện Luật Giám định tư pháp, từ ngày 1/7/2026, Phòng thực hiện thêm nhiệm vụ giám định pháp y thương tích trên người sống. Đây là nhiệm vụ mới, đòi hỏi giám định viên chuyên môn đảm bảo tính chính xác, khách quan. Qua giám định 38 vụ, 59 mẫu giám định, cán bộ chiến sĩ nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu về tính chính xác mức độ phần trăm thương tật, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng kết luận giám định vào giải quyết các vụ án, vụ việc.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự nghiên cứu sử dụng các thiết bị kỹ thuật.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị thụ lý 1.649 quyết định trưng cầu, tương ứng 22.816 mẫu giám định, tăng 608 vụ, 7.724 mẫu so với cùng kỳ năm 2025. Đơn vị ban hành kết luận đối với 1.610 vụ, tương ứng 22.673 mẫu, bảo đảm chất lượng, thời hạn; tiếp tục giám định 39 vụ với 143 mẫu. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, bản lĩnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công tác giám định góp phần giúp các đơn vị điều tra nhanh chóng làm rõ nhiều vụ án.

Điển hình, ngày 30/4/2026, Phòng Kỹ thuật hình sự tiếp nhận trưng cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh về vụ cháy nhà tại tiểu khu 2, xã Phù Yên. Sau khi lực lượng PCCC và CNCH dập tắt đám cháy, phát hiện hai tử thi nghi chết do ngạt. Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp khám nghiệm hiện trường, tử thi bằng các thiết bị chuyên dụng. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi bằng thiết bị chuyên dụng, đơn vị phát hiện nhiều bất thường như van gas mở, dấu vết máu trên lối đi, dao nhọn trước phòng ngủ, tử thi nữ có vết chém và máu tử thi nữ bám trên quần áo tử thi nam. Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định đây là vụ án hình sự, làm căn cứ quan trọng để Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án và triển khai điều tra theo quy định.

Cán bộ Đội Giám định thực hiện công tác giám định theo quy định.

Trong công tác kỹ thuật phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, đơn vị khảo sát 74 phòng giao dịch ngân hàng, quỹ tín dụng và 66 cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhằm phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót về giải pháp, kỹ thuật phòng, chống tội phạm cướp tài sản và lắp đặt, bảo trì thiết bị báo động kết nối. Qua đôn đốc, có 48/74 phòng giao dịch ngân hàng, quỹ tín dụng và 23/66 cửa hàng vàng bạc báo cáo kết quả khắc phục. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp rà soát, tuyên truyền, lắp đặt thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên 96 xe ô tô đưa đón học sinh.

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, với phương châm “Khách quan - Chính xác - Khoa học”, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò điều tra, góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan, bảo vệ công lý và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.