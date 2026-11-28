Diễn đàn Cyber Wellness Summit 2026 do Trung tâm An toàn thông tin VNPT (VCI) tổ chức. Ảnh: Thanh Thảo

Tại Diễn đàn chiến lược về quản trị dữ liệu và chống chịu số - Cyber Wellness Summit 2026 do Trung tâm An toàn thông tin VNPT (VCI) vừa tổ chức, các chuyên gia khẳng định, dữ liệu không chỉ là tài sản riêng của mỗi tổ chức mà còn gắn với quyền lợi của khách hàng và sức cạnh tranh của nền kinh tế số. Trong bối cảnh đó, việc làm chủ dữ liệu nghĩa là doanh nghiệp phải hiểu rõ mình nắm giữ dữ liệu gì, khai thác ra sao và ai chịu trách nhiệm bảo vệ.

Đề cập vấn đề quản trị dữ liệu, ông Vũ Mạnh Kiểm, Giám đốc phát triển giải pháp An ninh dữ liệu VCI cho biết, khi dữ liệu trở thành nền tảng của hoạt động kinh doanh, một lỗ hổng bảo mật có thể kéo theo gián đoạn vận hành, tổn thất tài chính và suy giảm niềm tin của khách hàng. Do vậy, doanh nghiệp cần bắt đầu từ những bước đi thực tế. Với vai trò đối tác tư vấn và thực thi chiến lược bảo mật tổng thể, VCI đề xuất lộ trình gồm các bước rà soát hiện trạng, đánh giá rủi ro và xác định ưu tiên đầu tư an ninh mạng. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp gắn ngân sách bảo mật với mục tiêu kinh doanh, đầu tư đúng chỗ thay vì dàn trải.

Ông Vũ Mạnh Kiểm, Giám đốc phát triển giải pháp An ninh dữ liệu VCI. Ảnh: Thanh Thảo

Ở góc độ công nghệ, ông Phạm Duy Hưng, Chuyên gia tư vấn giải pháp dữ liệu và trí tuệ nhân tạo của IBM Việt Nam, nhấn mạnh việc giám sát dữ liệu chủ động, giúp doanh nghiệp loại bỏ điểm mù trong hệ thống và giảm thiểu nguy cơ thất thoát dữ liệu.

Các diễn giả cùng thống nhất rằng trách nhiệm cao nhất về dữ liệu và rủi ro AI phải thuộc về cấp lãnh đạo. Doanh nghiệp có thể thuê ngoài hạ tầng hay công cụ kỹ thuật, nhưng không thể thuê ngoài trách nhiệm đối với niềm tin của khách hàng. Khi sự cố xảy ra, 24 giờ đầu tiên mang tính quyết định theo các bước: Khoanh vùng sự cố, phân quyền cô lập hệ thống, kích hoạt cơ chế điều hành khủng hoảng và truyền thông minh bạch cần được chuẩn bị và diễn tập từ trước.

Đặc biệt, đánh giá hiệu quả đầu tư an ninh mạng cũng không nên chỉ đo bằng số sự cố đã ngăn chặn, mà thước đo đúng hơn là tốc độ phát hiện, khả năng ứng phó, thời gian khôi phục dịch vụ và giá trị kinh doanh được bảo vệ. Khi được đưa vào ngay từ khâu thiết kế sản phẩm và vận hành, an ninh mạng không còn là chi phí tuân thủ mà trở thành lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tự tin ứng dụng AI và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác.