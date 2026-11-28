Tối 17/11 vừa qua tại Hà Nội, tại Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025, công trình “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vật liệu polyme đa lớp phủ công nghệ cao phục vụ ngành in bảo an - Ứng dụng tại Nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T” đã đoạt giải Nhất trong lĩnh vực Công nghệ vật liệu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao giải Nhất cho nhóm tác giả Q&T.

Từ yêu cầu tự chủ đến làm chủ chuỗi công nghệ

Vật liệu nền polymer đa lớp phủ công nghệ cao là cấu phần quan trọng trong sản xuất các sản phẩm in bảo an như tiền polymer, giấy tờ có giá, tem nhãn xác thực, hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ và các tài liệu đòi hỏi tính bảo mật, độ bền, khả năng chống giả cao.

Chất lượng vật liệu nền ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của sản phẩm, khả năng tiếp nhận các công nghệ in, độ bám dính của mực cũng như khả năng tích hợp các yếu tố bảo an. Tuy nhiên, trước khi công trình được triển khai, Việt Nam phụ thuộc vào nguồn vật liệu nền polyme đa lớp nhập khẩu; trong nước chưa có quy trình công nghệ hoàn chỉnh để sản xuất loại vật liệu chuyên dụng này ở quy mô công nghiệp.

Sự phụ thuộc đó làm tăng chi phí, kéo dài thời gian cung ứng và tiềm ẩn rủi ro trước biến động của thị trường, chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu và làm chủ công nghệ sản xuất trong nước có ý nghĩa thiết thực đối với việc chủ động nguồn vật liệu, nâng cao năng lực công nghiệp và đáp ứng yêu cầu đặc thù của ngành in bảo an.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tháng 6/2017, Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (Công ty Q&T) đã triển khai nghiên cứu, tập trung xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu nền polyme đa lớp phủ công nghệ cao mang thương hiệu PolySecure®.

Công trình thuộc lĩnh vực hóa học, vật liệu polyme tiên tiến và composite. Kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành quy trình sản xuất khép kín, triển khai tại Nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T.

Đoàn công tác Nhà máy in tiền Quốc gia khảo sát, đánh giá chất lượng và năng lực sản xuất thực tế tại xưởng của Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T.

Chia sẻ về ý tưởng lựa chọn đề tài, ông Lương Ngọc Anh chủ nhiệm đề tài cho biết: trong một thời gian dài, vật liệu nền bảo an phục vụ các sản phẩm đòi hỏi tính an ninh cao, trong đó có vật liệu dùng để in tiền, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Đây là nhóm vật liệu đặc thù, không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn gắn trực tiếp với an ninh tài chính và chủ quyền công nghệ quốc gia.

Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đặt ra câu hỏi: Tại sao một sản phẩm thiết yếu, có ý nghĩa chiến lược như vậy lại chưa thể chủ động sản xuất trong nước?

Với nhóm thực hiện, đây không đơn thuần là bài toán thương mại mà còn là trách nhiệm đóng góp vào việc giảm phụ thuộc nhập khẩu, làm chủ công nghệ lõi, từng bước đưa sản phẩm Việt Nam tham gia lĩnh vực vốn chỉ có rất ít quốc gia trên thế giới nắm giữ.

Quy trình công nghệ được xây dựng trên cơ sở tích hợp đồng bộ ba hợp phần cốt lõi: Chế tạo và ghép màng nền đa lớp; nghiên cứu, phát triển mực in phủ chuyên dụng; in phủ đa lớp bằng dây chuyền in ống đồng 12 trạm.

Các công đoạn được nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá và cải tiến liên tục, từ quy mô phòng thí nghiệm đến sản xuất thử và hoàn thiện ở quy mô công nghiệp. Đồng thời, nhóm nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá về cơ lý, hóa học, quang học, khả năng in và tính bảo an của sản phẩm.

Việc tích hợp ba hợp phần tạo thành chuỗi công nghệ liên tục, cho phép kiểm soát cấu trúc vật liệu, đặc tính lớp phủ và chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Theo ông Lương Ngọc Anh – Chủ nhiệm đề tài cho biết, vật liệu nền bảo an là một trong những nhóm vật liệu có yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất. Sản phẩm phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí về độ ổn định, độ bền cơ lý, khả năng chống giả, độ đồng đều và tính an toàn trong suốt vòng đời sử dụng. Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình sản xuất cũng có thể khiến cả lô sản phẩm không đạt chuẩn.

Để đáp ứng các yêu cầu này, nhóm đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện quy trình, nhiều lần phải làm lại từ đầu. Chính sự khắt khe của tiêu chuẩn kỹ thuật buộc đội ngũ nghiên cứu phải làm chủ công nghệ ở mức sâu, từ cấu trúc vật liệu đến từng thông số sản xuất.

Giảm chi phí, nâng năng lực tự chủ công nghệ

Điểm mới nổi bật của công trình là lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ chuỗi công nghệ sản xuất vật liệu nền polyme đa lớp phủ công nghệ cao phục vụ ngành in bảo an.

“Tính mới thể hiện ở sự kết hợp có hệ thống giữa công nghệ chế tạo, ghép màng đa lớp; phát triển mực in phủ chuyên dụng; in phủ đa lớp trên dây chuyền in ống đồng 12 trạm. Công trình vừa tạo ra vật liệu nền, vừa phát triển công thức mực phủ đặc thù phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm bảo an”, ông Ngọc Anh chia sẻ.

Tính sáng tạo của công trình còn thể hiện ở phương pháp thử nghiệm, đánh giá và cải tiến liên tục. Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được sử dụng để điều chỉnh công thức vật liệu, thông số công nghệ, sau đó tiếp tục kiểm chứng qua sản xuất thử và vận hành ở quy mô công nghiệp. Cách làm này kết nối nghiên cứu vật liệu với điều kiện sản xuất thực tế.

Mẫu vật liệu nền polymer thử nghiệm độ bền với các hóa chất, dung môi chuyên dụng tại phòng thí nghiệm.

Theo ông Lương Ngọc Anh, kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng tại Nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Nhà máy hoàn thành, đi vào vận hành với công suất giai đoạn I đạt 1.300 tấn/năm, có khả năng mở rộng lên 2.600 tấn/năm. Đây là điều kiện để triển khai sản xuất công nghiệp, ổn định nguồn cung và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

PolySecure® đã được sản xuất thử nghiệm thành công, được Nhà máy In tiền Quốc gia đánh giá đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, tương đương sản phẩm nhập khẩu và chấp nhận sử dụng từ quý I/2023. Theo hồ sơ công trình, vật liệu nền này phù hợp với TCVN 13986-1:2024, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với vật liệu nền phục vụ in bảo an.

Theo hồ sơ gửi đến Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), vật liệu đã trải qua các vòng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, sản xuất thử và sản xuất quy mô công nghiệp.

“Vật liệu nền PolySecure® có các đặc tính cơ - lý - hóa phù hợp với yêu cầu của ngành in bảo an. Khả năng tiếp nhận nhiều công nghệ in hiện đại tạo điều kiện tích hợp các yếu tố bảo an, nâng cao hiệu quả chống giả”, ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đặc biệt, Q&T đã đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 và tiêu chuẩn INTERGRAF CWA 15374:2023 về quản lý an ninh dành cho nhà cung cấp trong ngành in bảo an. Doanh nghiệp khẳng định sản phẩm có chất lượng ổn định, có khả năng cạnh tranh về kỹ thuật và giá thành với sản phẩm cùng loại của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Khả năng nhân rộng của công trình còn nằm ở mô hình làm chủ chuỗi công nghệ, từ nghiên cứu vật liệu, phát triển mực, ghép màng, in phủ đến kiểm tra, đánh giá sản phẩm. Mô hình này tạo cơ sở để mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các cấu trúc vật liệu mới theo yêu cầu của từng ứng dụng. Ông Lương Ngọc Anh cho biết thêm, trước khi có sản phẩm trong nước, chi phí nhập khẩu vật liệu nền polymer đa lớp phục vụ in bảo an của Việt Nam được ước tính khoảng 50 triệu USD mỗi năm.

Việc làm chủ công nghệ và tổ chức sản xuất trong nước góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, chủ động nguồn cung, rút ngắn thời gian cung ứng, theo ước tính giảm khoảng 15-30% chi phí so với sử dụng vật liệu nhập khẩu. Theo ông Lương Ngọc Anh, việc làm chủ công nghệ đã giúp Việt Nam giảm rủi ro từ biến động giá, thời gian vận chuyển và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển năng lực sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và từng bước mở rộng thị trường.

Kết quả nghiên cứu đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp 5 bằng độc quyền sáng chế, bảo hộ các cấu trúc, lớp phủ và yếu tố bảo an chủ yếu của công nghệ vật liệu nền polyme đa lớp, gồm: Bằng độc quyền sáng chế số 32152: “Nền đa lớp và Quy trình công nghệ sản xuất nền đa lớp này”. Bằng độc quyền sáng chế số 37516: “Lớp phủ chống tĩnh điện, nền bảo an và tài liệu bảo an”. Bằng độc quyền sáng chế số 37517: “Bóng chìm bảo an, nền có bóng chìm bảo an và phương pháp sản xuất nền có bóng chìm bảo an này”. Bằng độc quyền sáng chế số 41088: “Cấu trúc polyme có yếu tố nhiễu xạ quang học, phương pháp sản xuất cấu trúc này và tài liệu bảo an”.Bằng độc quyền sáng chế số 46277: “Giấy nền có Hologram”. Hồ sơ công trình cũng ghi nhận sáng chế được giới thiệu trong hồ sơ World Intellectual Property Award (WIPO) 2025 với tên tiếng Anh “Integrated High-Technology Multilayer Polymer Substrate for Security Printing – Industrial Application at Q&T High-Tech Polymer Plant”.