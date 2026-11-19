Ứng dụng AI hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Hội nghị REVO AI SUMMIT 2026 diễn ra với hoạt động trình diễn các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối lãnh đạo doanh nghiệp, định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và các đối tác quốc tế.

Tại sự kiện, ĐBQH Vương Quốc Thắng - Uỷ viên chuyên trách tại Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã trình bày tham luận với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo - Động lực đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực và kiến tạo tương lai phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam".

Đại biểu Vương Quốc Thắng thông tin, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Tp. Đà Nẵng. Đây là quyết sách lớn, thể hiện tầm nhìn chủ động, hội nhập sâu vào dòng chảy tài chính toàn cầu.

ĐBQH Vương Quốc Thắng - Uỷ viên chuyên trách tại Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (Ảnh: Hoàng Bích).

Theo đại biểu, thành công của Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ đo bằng số lượng các tổ chức đăng ký tham gia, mà thước đo thực chất là chất lượng của các dự án, các nguồn lực được huy động, trình độ công nghệ được chuyển giao và giá trị kinh tế được hình thành cho đất nước thông qua Trung tâm tài chính quốc tế.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi sâu sắc nền kinh tế trên toàn thế giới: từ sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thương mại, tài chính đến giáo dục, y tế, giao thông và logistics.

"Quốc gia nào làm chủ được công nghệ và ứng dụng AI hiệu quả thì quốc gia đó có lợi thế lớn trong cạnh tranh toàn cầu", đại biểu Vương Quốc Thắng nhấn mạnh.

Với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội mang tính bước ngoặt. Chúng ta có nguồn lực rất dồi dào ở lực lượng trẻ, cộng đồng doanh nghiệp năng động và khả năng tiếp cận công nghệ mới rất nhanh.

Bài toán đặt ra là chuyển những lợi thế đó thành năng lực nghiên cứu, thành sản phẩm có giá trị, thành doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh và thành những ngành kinh tế mới.

Đó cũng chính là tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; lấy khoa học, công nghệ làm động lực chính để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu mong Revo AI Summit 2026 sẽ để lại những chương trình hợp tác cụ thể, những dự án nghiên cứu và phát triển AI, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI vào sản xuất, thương mại, quản trị tài chính.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò là nền tảng kết nối đa chiều, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuyên gia, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế khi gắn với hệ sinh thái Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi sâu sắc nền kinh tế trên toàn thế giới (Ảnh minh hoạ).

Sự kết nối ấy có thể tạo thành một chuỗi giá trị khoa học, công nghệ và tạo ra giải pháp; AI nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cung cấp nguồn lực, Trung tâm Tài chính Quốc tế tạo môi trường kết nối, doanh nghiệp chuyển hóa ý tưởng thành giá trị kinh tế.

Theo ông, để chuỗi giá trị đó phát triển bền vững, cần có tầm nhìn dài hạn và thể chế thuận lợi. Cần sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và quan trọng nhất là tạo ra được sản phẩm, dịch vụ, giá trị kinh tế cụ thể, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng AI hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Ông Vương Quốc Thắng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực thi pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách với một mục tiêu là có môi trường pháp lý vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo an toàn, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đưa AI đến gần hơn với doanh nghiệp

Ông Phạm Văn Đại - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Revo AI cho rằng, AI không chỉ là một xu hướng công nghệ nhất thời. AI đang tạo nên một cuộc cách mạng sâu sắc, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và cách con người tương tác với thế giới.

"Chúng tôi mong muốn đưa trí tuệ nhân tạo AI đến gần hơn với doanh nghiệp và cuộc sống; ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị thiết thực, giúp con người làm việc thông minh hơn, doanh nghiệp vận hành hiệu quả và xã hội phát triển mạnh mẽ hơn", ông Đại nói.

Quang cảnh sự kiện (Ảnh: Hoàng Bích).

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Toàn Cầu (VIETCOM) cho biết trong nền kinh tế toàn cầu, dữ liệu, công nghệ và năng lực tài chính đang trở thành những yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh.

AI đang thay đổi phương thức vận hành của ngân hàng, tổ chức tài chính, thị trường vốn, thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng.

Đối với thị trường hàng hóa, AI có thể tạo bước tiến trong phân tích dữ liệu, dự báo giá, quản trị rủi ro, đánh giá cung cầu, tối ưu hoạt động giao dịch và quản lý hệ thống thanh toán.

Sự kết hợp giữa AI và thị trường hàng hóa có thể góp phần hình thành hạ tầng giao dịch hiện đại, minh bạch, kết nối quốc tế.

Các đại biểu, chuyên gia cũng tin tưởng sự kiện sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhiều dự án có giá trị, đóng góp thiết thực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.