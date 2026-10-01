Làm chủ công nghệ số và AI để thúc đẩy học tập suốt đời

Đắk Lắk hướng việc học vào thực hành, làm chủ công nghệ số và AI. (Ảnh: TT)

Học để hiểu, thực hành và làm chủ

Sáng 1/10, tại phường Buôn Ma Thuột, Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2026". Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; đại diện các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh, các địa phương, cơ sở giáo dục cùng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và học viên.

Diễn ra từ ngày 1 - 7/10 trên phạm vi toàn tỉnh, tuần lễ có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Đại biểu dự lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2026" tại Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu học tập không chỉ dừng lại ở việc biết, mà phải hướng tới hiểu, thực hành và làm chủ. Mỗi người cần chủ động cập nhật tri thức mới, rèn luyện kỹ năng số, khai thác công nghệ và AI hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm.

Ông Văn nhấn mạnh, chủ đề tuần lễ năm nay thể hiện rõ yêu cầu đó. “Thực học” giúp mỗi người có tri thức thật; “thực hành” biến tri thức thành năng lực; làm chủ công nghệ số và AI giúp thích ứng, sáng tạo, tạo ra những giá trị mới. Đây cũng là nền tảng để Đắk Lắk phát triển nguồn nhân lực chất lượng, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Từ định hướng này, việc học cần gắn với khả năng vận dụng. Với người học, đó là biết khai thác học liệu số, chủ động tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Với người dân, người lao động, đó là sử dụng những kỹ năng đã học để phục vụ công việc, tiếp cận các tiện ích số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới hoạt động dạy học theo hướng gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo cần chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực số.

Cùng với đó, xây dựng văn hóa đọc, khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu và sáng tạo vẫn là nhiệm vụ cần được duy trì. Việc tiếp cận công nghệ cần đi cùng tinh thần chủ động tìm hiểu, để người học biết khai thác công cụ phục vụ quá trình tích lũy tri thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu. (Ảnh: TT)

Phổ cập kỹ năng số từ nhu cầu thực tế

Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và AI trong cộng đồng. Các hoạt động cần thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân, người lao động và người học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề, diễn đàn và hoạt động trải nghiệm về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Đây là những nội dung đưa việc học đến gần các tình huống thường gặp trong đời sống. Người dân được hướng dẫn tiếp cận phương thức thực hiện thủ tục trên môi trường số; người học có thêm khả năng khai thác tài nguyên học tập; người lao động có cơ hội tìm hiểu công cụ hỗ trợ công việc.

Đối với AI, yêu cầu xuyên suốt là sử dụng an toàn, có trách nhiệm. Theo định hướng của lãnh đạo tỉnh, công nghệ số và AI cần trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho mỗi người trong học tập, công việc và cuộc sống. Hiệu quả ứng dụng vì vậy gắn với khả năng hiểu và vận dụng của người sử dụng.

Tùy điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục được khuyến khích tổ chức cuộc thi, sân chơi về lập trình, sáng tạo nội dung số, ứng dụng AI và đổi mới sáng tạo. Qua thực hành, người học có cơ hội khám phá, nghiên cứu, tạo sản phẩm và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Người dân Đắk Lắk hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2026" tại Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Tại Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Ea MDroh), đơn vị hưởng ứng tuần lễ bằng cuộc thi "Xây dựng sản phẩm số, học liệu số ứng dụng trong quản lý, dạy học".

Theo đại diện nhà trường, đối với giáo viên, nhân viên sẽ tập trung vào học liệu số như gồm các ứng dụng quản lý, dạy học, AI, chuyển đổi số, STEM và thiết bị dạy học số khác.

Đối với học sinh, sản phẩm dự thi gồm video học tập, infographic, dự án STEM, website, robotics, sản phẩm tuyên truyền...

Duy trì việc học

Đắk Lắk cũng hướng tới duy trì, nhân rộng mô hình, không gian học tập số và những sản phẩm học tập có khả năng ứng dụng trong đời sống.

Để mở rộng cơ hội học tập, lãnh đạo tỉnh đề nghị tăng cường phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó, chú trọng hỗ trợ kỹ năng số, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm học tập giữa các thế hệ.

Đoàn viên, thanh niên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng tình nguyện được đề nghị phát huy vai trò hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ, tri thức và các phương thức học tập mới. Sự hỗ trợ này góp phần đưa hoạt động học tập đến gần cộng đồng, giúp người dân có thêm điều kiện thực hành.

“Học tập suốt đời không phải là phong trào chỉ diễn ra trong một tuần lễ”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh. Theo ông, việc học phải trở thành nhu cầu tự thân, thói quen thường xuyên và trách nhiệm của mỗi người.

Từ mỗi cuốn sách được đọc, mỗi kỹ năng được rèn luyện đến tri thức được vận dụng hiệu quả, việc học góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với Đắk Lắk, đưa công nghệ số và AI vào quá trình ấy là hướng đi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, thúc đẩy học tập thường xuyên và xây dựng xã hội học tập.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác học liệu số, ứng dụng AI vào học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh là những nội dung được Đắk Lắk đặt ra tại Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Địa phương cũng định hướng đưa kỹ năng số vào đời sống, giúp mỗi người chủ động cập nhật tri thức và vận dụng những điều đã học.