Làm chủ công nghệ số trong hành trình sư phạm cùng trí tuệ nhân tạo

Tác giả:

GS.TS Phạm Tất Dong

Trình bày:

TTH

Các nhà giáo đang đứng tại một thời điểm với sự biến cách vĩ đại trong cuộc đời dạy học: Một thuật toán có thể tổng hợp một giáo án trong một tích tắc; Một định lý phức tạp được giải thích nhẹ nhàng, dễ hiểu qua một trợ lý AI.

Thời điểm này là một dấu lặng đầy suy tư của mỗi người thầy đứng lớp. Chúng ta từng hy vọng, trí tuệ nhân tạo sẽ là "chiếc đũa thần" giải phóng giáo dục khỏi lối dạy học truyền thống đã xa lạ trong nhà trường thời kỳ chuyển đổi số với sự hiện diện của AI.

Thế nhưng, sau những hào hứng ban đầu của việc thử nghiệm công cụ mới, không ít thầy, cô giáo vẫn đối diện với một khoảng trống: Lớp học dường như dậm chân tại chỗ khi việc truyền đạt tri thức của mình tới học sinh vẫn chưa chạm tới tầng sâu của tư duy trong mỗi bài học.

Tâm trạng bối rối ấy không phải là sự lỗi nhịp của người đứng lớp trước tiến bộ của thời đại; Nó là tín hiệu thức tỉnh của một nghề vốn dĩ luôn mang trong mình sứ mệnh nhân bản. Nhiều năm nay, ta có xu hướng nhìn nhận AI như một đối thủ cạnh tranh tốc độ, hoặc coi nó như một cỗ máy thực thi các tác vụ hành chính.

Ta đặt câu hỏi: "Làm thế nào để AI dạy thay tôi?" thay vì tự hỏi "Làm thế nào để tôi cùng AI cùng kiến tạo một hành trình nhận thức". Sự chuyển dịch từ trạng thái "ứng dụng công nghệ để làm cho nhanh" sang trạng thái "Hợp tác sâu để hiểu cho thấu" chính là điểm nghẽn cốt lõi mà giáo dục hiện đại đang gọi tên.

Đổi mới giáo dục cùng AI không đòi hỏi nhà giáo phải là một kỹ sư phần mềm, cũng không đặt gánh nặng phải thuần thục trong mọi dòng lệnh phức tạp. Công nghệ dẫu có tinh vi đến đâu vẫn mãi là tấm gương phản chiếu trình độ thiết kế sư phạm của nhà giáo.

Khi người thầy vượt qua sự e dè ban đầu để đối thoại với AI, không phải phó thác việc dạy học, mà để chuyển giao những phần việc lặp lại cho máy nhằm giữ trọn vẹn không gian cho tư duy, cho phản biện và cảm xúc thì lúc đó, quá trình học sâu (Deep Learning) thực sự bắt đầu.

Ở tầng sâu ấy, AI không làm mờ đi vai trò của người thầy, mà nó trở thành một "bộ nhớ ngoài" đắc lực, giúp nhà giáo định hình lại bản thể chuyên môn của chính mình: từ một người truyền đạt kiến thức đơn thuần trở thành người dẫn dắt, khơi nguồn và tổ chức trải nghiệm tri thức.

Hành trình dạy học này là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân tính với thuật toán, đòi hỏi sự kiên nhẫn của nhà giáo trên con đường hướng tới chuẩn mực giáo dục mới: công nghệ lo phần xử lý dữ liệu, còn thầy giáo nhận sứ mệnh khai phóng trí tuệ cho học sinh của mình.

I. NHỮNG NĂNG LỰC SỐ CỐT LÕI MÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CẦN CÓ ĐỂ LÀM VIỆC CÓ HIỆU QUẢ VỚI AI

1. Năng lực hiểu biết về AI (AI Literacy)

- Hiểu bản chất của AI: Nắm rõ AI là gì, các mô hình ngôn ngữ lớn hoạt động theo cách nào, hiểu điểm mạnh và điểm yếu cùng các giới hạn của AI (như AI đưa ra một số thông tin sai lệch - Hallucination).

- Nhận thức về đạo đức và bảo mật: Hiểu rõ các quy tắc an toàn dữ liệu, tránh đưa thông tin cá nhân hoặc dữ liệu bảo mật của học sinh lên nền tảng AI công khai.

2. Kỹ năng tạo câu lệnh (Prompt Engineering)

Biết cách đặt câu hỏi, đưa ra ngữ cảnh, giới hạn và định dạng mong muốn để yêu cầu AI tạo ra giáo án, bài tập hoặc ý tưởng giảng dạy có chất lượng.

Biết cách đối thoại nhiều bước với AI thay vì chỉ biết dùng câu lệnh đơn lẻ.

3. Kỹ năng khai thác các công cụ AI chuyên biệt

Soạn thảo và tóm tắt các ý tưởng bài giảng, các tài liệu, soạn các câu hỏi kiểm tra với sự trợ giúp của ChatGPT, Gemini hoặc Microsoft Copilot...

Thiết kế học liệu trực quan: Sử dụng Canva, Gamma hoặc các công cụ tạo hình ảnh/video (như PixVerse, Suno, VEO3) để làm slide, hình minh họa, học liệu đa phương tiện.

Tự động hóa hành chính: Nhờ AI hỗ trợ làm báo cáo, tổng hợp dữ liệu học tập, lập kế hoạch giảng dạy.

4. Kỹ năng tư duy phản biện và kiểm chứng

Kiểm duyệt thông tin, không phụ thuộc tuyệt đối vào AI, biết đối chiếu, chỉnh sửa và kiểm tra tính chính xác của nội dung do AI tạo ra.

Định hướng học sinh: Biết cách kiểm soát việc học sinh lạm dụng AI để gian lận, hướng dẫn học sinh sử dụng AI như một trợ lý học tập.

5. Năng lực thiết kế bài học cá nhân hóa

Dùng AI để phân tích trình độ học sinh, từ đó thiết kế các dạng bài tập phân hoá năng lực phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lớp học.

II. CÁC CÔNG CỤ AI CHO GIÁO VIÊN

III. NHỮNG LỢI ÍCH KHI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG ĐƯỢC PHỔ CẬP NHỮNG KỸ NĂNG AI TRONG GIẢNG DẠY

1. Nhận xét cốt lõi (Main Takeaway)

Bậc tiểu học: AI tập trung vào trực quan hóa, tạo hứng thú và giảm tải việc chấm các bài tập cơ bản.

Bậc Trung học cơ sở: AI tập trung vào việc phân loại học sinh, đa dạng hóa đề thi và bắt đầu định hình kỹ năng số.

Bậc Trung học phổ thông: AI tập trung vào việc phân tích các dữ liệu chuyên sâu, luyện thi áp lực cao và hướng nghiệp tương lai.

2. Thống kê những lợi ích trong giảng dạy khi giáo viên ở 3 cấp học phổ thông được phổ cập các kỹ năng AI

Sứ mệnh lịch sử của giáo dục trong kỷ nguyên số không dừng lại ở việc truyền thụ tri thức tĩnh, mà vươn tới một tầng mức cao hơn: Kiến tạo những công dân số (Digital Citizens) mang tư duy phản biện, năng lực đổi mới sáng tạo và sự linh hoạt thích ứng trước biến động của thời đại.

Đây cũng là chìa khóa để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức và xã hội số. Tuy nhiên, việc thực thi sứ mệnh ấy lại đặt lên vai người thầy một áp lực kép: vừa phải đổi mới phương pháp giảng dạy, vừa phải cá nhân hoá lộ trình phát triển cho từng người học trong một lớp học không thuần nhất.

Trong bài toán phức tạp đó, quan điểm "Chỉ có đồng hành với AI, sứ mệnh đó mới được hoàn thành" không phải là một giả định tương lai, mà là một mệnh lệnh thực tiễn của hiện tại.

Đồng hành cùng AI không đồng nghĩa với sự thoả hiệp hay phó mặc tư duy cho thuật toán, mà là quá trình thiết lập một liên minh cộng sinh (Symbiotic Alliance) giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người.

AI với lợi thế về xử lý dữ liệu lớn (Big Data), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và khả năng mô phỏng trực quan có thể đảm nhận các tác vụ lặp lại, tối ưu hoá học liệu, thiết kế bài giảng phân hoá và đóng vai trò như một trợ lý gia sư cá nhân hoá 24/7 cho người học.

Song, nhà giáo mới là nhạc trưởng định hướng (Orchestrator) - người thổi hồn nhân văn, xác lập giá trị đạo đức, khơi gợi cảm hứng và kiểm chứng tính chính xác, nhân bản của tri thức.

Khi giáo viên làm chủ được năng lực số và các trợ lý AI, họ được giải phóng khỏi gánh nặng hành chính, có thêm không gian để thực hiện đúng bản chất của người truyền lửa: thấu hiểu tâm lý, dìu dắt phẩm chất và bồi dưỡng nhân cách.

Hơn thế nữa, việc nhà giáo chủ động hợp tác với AI còn tạo ra một "hiệu ứng lan toả", mang tính mô hình. Khi học sinh nhìn thấy thầy cô của mình sử dụng công nghệ một cách tỉnh thức, sáng tạo, có trách nhiệm và đặt câu hỏi phản biện trước các kết quả từ máy móc, các em sẽ tiếp thu được chuẩn mực của "vệ sinh số" (Digital Hygiene) và tư duy làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ chi phối.

Giáo dục khi ấy không còn là những bức tường lớp học khép kín, mà trở thành một hệ sinh thái mở, nơi công nghệ phục vụ con người và con người thăng hoa nhờ công nghệ.

Hành trình sư phạm trong kỷ nguyên số không phải là cuộc chiến giữa con người và máy móc, cũng không phải sự chuyển giao quyền lực từ bục giảng sang hộp thoại Chatbot. Đó là quá trình tái định nghĩa chính mình của nhà giáo.

Sứ mệnh tạo ra công dân số xuất phát từ nhận thức, nhưng chỉ có thể cán đích bằng hành động - nơi mỗi bài giảng được kiến thiết bằng trí tuệ nhân loại và sự tiếp sức của trí tuệ nhân tạo. Đồng hành cùng AI không làm phai mờ hình ảnh của người thầy, mà chính là cách để người thầy đứng vững ở trung tâm của thời đại mới: hiện đại hơn, thấu cảm hơn, phụng sự sự học một cách trọn vẹn hơn.

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