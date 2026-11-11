Làm chủ công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên biển

Với phương châm học tập thường xuyên, ứng dụng hiệu quả, phong trào từng bước lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 học tập “Bình dân học vụ số”.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 cho rằng, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, đơn vị chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần chủ động, tự giác học tập, tiếp cận và làm chủ công nghệ số.

Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu Cảnh sát biển 2 học tập “Bình dân học vụ số”.

Để phong trào đi vào chiều sâu, Bộ Tư lệnh Vùng đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thông qua nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trong hai năm 2025-2026, toàn Vùng tổ chức 13 diễn đàn, tọa đàm thanh niên về chuyển đổi số; tập huấn phong trào “Bình dân học vụ số” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn; vận động hơn 593 lượt quân nhân thay đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy tinh thần học hỏi, đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Thượng úy Phạm Xuân Sĩ, Trợ lý Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, bản thân anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”. Anh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy Phòng Chính trị triển khai các nội dung thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”; nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận và kỹ năng ứng dụng công nghệ số của cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu Cảnh sát biển 2 học tập “Bình dân học vụ số”.

Điểm nổi bật trong triển khai phong trào là việc tổ chức học tập linh hoạt, phù hợp đặc thù quân số phân tán, nhiều tàu thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Bên cạnh tự học trên các nền tảng trực tuyến, các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí phòng học, tổ chức học tập tập trung cho lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ và quân nhân công tác trên tàu, tạo điều kiện thuận lợi để mọi đối tượng được tiếp cận, nâng cao kiến thức, kỹ năng số.

Năm 2025, toàn Vùng tạo lập 400 tài khoản học tập trên mạng truyền số liệu quân sự với 4.676 lượt truy cập; 943 tài khoản trên mạng Internet với 3.985 lượt truy cập. Năm 2026, số tài khoản học tập trên mạng truyền số liệu quân sự tăng lên 415, ghi nhận 2.485 lượt truy cập; trên mạng Internet có 964 tài khoản với 4.128 lượt truy cập. Việc duy trì đồng thời các môi trường học tập góp phần mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức, từng bước khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đường truyền và đặc thù nhiệm vụ của từng bộ phận.

Tổ chức diễn đàn thanh niên thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” và chuyển đổi số.

Cùng với tổ chức học tập, công tác kiểm tra, đánh giá được triển khai nghiêm túc, thực chất. Năm 2025, trên mạng truyền số liệu quân sự có 397 quân nhân tham gia thi, trong đó 396 đồng chí đạt yêu cầu; trên mạng Internet có 943 quân nhân tham gia, 931 đồng chí đạt yêu cầu. Năm 2026, kết quả có nhiều chuyển biến tích cực khi cả 415 quân nhân tham gia thi trên mạng truyền số liệu quân sự đều đạt yêu cầu; trên mạng Internet có 959/964 quân nhân đạt yêu cầu, tương đương hơn 99,4%. Đáng chú ý, số quân nhân chưa đạt yêu cầu trên mạng Internet giảm từ 12 đồng chí năm 2025 xuống còn 5 đồng chí năm 2026. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến về ý thức tự học, tinh thần trách nhiệm và chất lượng tiếp thu kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những cách làm hiệu quả đó là phát huy vai trò của các Tổ tư vấn kỹ năng số tại cơ sở. Đến nay, toàn Vùng duy trì 74 tổ với 239 thành viên, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ quân nhân tạo lập tài khoản, truy cập nền tảng học tập, sử dụng phần mềm và tham gia kiểm tra, đánh giá. Với phương châm hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ kịp thời, các tổ tư vấn đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phổ cập kiến thức, góp phần tháo gỡ khó khăn cho những quân nhân còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn đơn vị.

Cán bộ Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở phổ cập kiến thức cơ bản, phong trào “Bình dân học vụ số” còn hướng đến khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác. Thông qua học tập và thực hành, cán bộ, chiến sĩ từng bước làm chủ các nền tảng, phần mềm phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, góp phần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nền nếp học tập, tự học và kiểm tra, đánh giá kỹ năng số; phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tư vấn kỹ năng số, gắn nội dung học tập với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đơn vị chú trọng bồi dưỡng những quân nhân còn hạn chế về kỹ năng số, tăng cường thực hành, nâng cao khả năng ứng dụng các nền tảng, phần mềm vào công việc; chủ động rà soát, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị, khắc phục bất cập của hệ thống học tập, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Từ những kết quả đạt được, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang từng bước chuyển từ nâng cao nhận thức sang hành động cụ thể, từ học tập kiến thức đến ứng dụng vào thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Vùng Cảnh sát biển 2 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.