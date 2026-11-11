Làm chủ công nghệ phát triển công nghiệp đường sắt

NSND Tự Long thừa nhận bản thân từng gặp phải những tình huống bị lừa đảo trong tiêu dùng. Theo nghệ sĩ Tự Long, khi gặp sự cố, người tiêu dùng không nên e ngại hay xấu hổ mà cần mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm của mình. Việc im lặng có thể vô tình tạo điều kiện để những hành vi sai trái tiếp tục diễn ra.