Làm chủ công nghệ phát triển công nghiệp đường sắt
Các dự án lớn phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mới cho hệ thống giao thông đường sắt quốc gia. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm quốc tế cùng các giải pháp về quy hoạch, thiết kế và thi công được xem là những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khai thác lâu dài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lam-chu-cong-nghe-phat-trien-cong-nghiep-duong-sat-246261111190552158.htm