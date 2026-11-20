Làm chủ công nghệ, nâng tầm chất lượng giáo dục Thủ đô
Chuyển đổi số trong giáo dục không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện hữu sinh động trên từng trang giáo án và trong từng quyết sách điều hành tại các trường học Hà Nội. Từ việc đưa trí tuệ nhân tạo vào bài giảng đến bài toán liên thông dữ liệu quản trị sau sắp xếp mạng lưới trường học, đội ngũ nhà giáo Thủ đô đang khẳng định bản lĩnh tiên phong như thế nào?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lam-chu-cong-nghe-nang-tam-chat-luong-giao-duc-thu-do-246261120195507377.htm