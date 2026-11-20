Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động dạy và học, vai trò của người thầy không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức. Sự thấu hiểu, tình thương và lòng kiên nhẫn vẫn là những giá trị không công nghệ nào có thể thay thế, giúp học sinh phát triển toàn diện và trưởng thành.