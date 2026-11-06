Làm chủ công nghệ, kỹ thuật cao trong y tế

Ê kíp phẫu thuật xử lý ổ nhiễm khuẩn của bệnh nhân áp xe trung thất.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh có quy mô 670 giường bệnh. Trung bình mỗi năm thực hiện khám cho trên 100.000 lượt người; điều trị nội trú trên 30.000 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 100%.

Không chỉ duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện đã tiếp nhận, làm chủ và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về năng lực chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai thêm 14 kỹ thuật mới, nâng tổng số danh mục kỹ thuật thực hiện lên trên 8.000 dịch vụ; trong đó có 475 dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến thuộc các chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình - bỏng, ngoại tổng hợp, răng hàm mặt, nội khoa…

Điển hình là kỹ thuật nội soi cắt đoạn đại tràng sigma, nối đại trực tràng một thì. Đây là phương pháp đòi hỏi kỹ thuật cao, đảm bảo nguyên tắc triệt căn trong điều trị ung thư. Trong thời gian khoảng 2,5 giờ, ê kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành cắt bỏ gần 20cm đoạn đại tràng chứa khối u, đồng thời thực hiện nối đại trực tràng bằng dụng cụ cắt nối tiêu hóa tròn qua đường hậu môn. Kỹ thuật này giúp đảm bảo tính liên tục của ống tiêu hóa, hạn chế tối đa xâm lấn và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ.

Diễn biến hậu phẫu cho thấy bệnh nhân hồi phục thuận lợi, ít đau, sớm vận động và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo phác đồ. Bác sĩ CKI Lê Quý Tình, Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại tràng mang lại nhiều lợi ích rõ rệt, giảm sang chấn phẫu thuật, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng sống sau mổ. Đặc biệt, với vết mổ nhỏ của người bệnh đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Song song với đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh từng bước hoàn thiện quy trình chẩn đoán chuyên sâu, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm bằng phương pháp can thiệp tối thiểu. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm chuyên sâu, bệnh nhân B.T.T (38 tuổi, trú tại phường Mường Lay) được chẩn đoán ban đầu có khối u tuyến vú. Dưới sự hội chẩn của tập thể chuyên môn, chỉ định sinh thiết lõi kim tuyến vú đã được thực hiện khẩn trương.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của ê kíp phòng can thiệp, thủ thuật diễn ra chuẩn xác, suôn sẻ và hoàn thành chỉ trong 15 phút mà không gây đau đớn hay biến chứng cho người bệnh. Chị B.T.T chia sẻ: “Khi biết mình có khối u ở vú nhưng chưa rõ lành hay ác tính, tôi rất hoang mang. May mắn là tôi được các y bác sĩ giải thích, động viên tận tình. Quá trình làm thủ thuật rất nhanh, hầu như không đau, sức khỏe tôi ổn định ngay sau đó”.

Việc triển khai thành công kỹ thuật sinh thiết lõi kim tuyến vú bằng súng tự động dưới hướng dẫn của siêu âm khẳng định bước trưởng thành của bệnh viện trong việc làm chủ các kỹ thuật cận lâm sàng tiên tiến, giúp người dân tầm soát bệnh lý chính xác mà không tốn kém chi phí, thời gian di chuyển lên tuyến trên.

Một điểm nổi bật khác trong việc ứng dụng công nghệ và phối hợp liên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là điều trị thành công hai ca bệnh áp xe trung thất nặng vào tháng 10/2026. Đây là bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm bậc nhất do khối nhiễm trùng tiến triển tàn phá nhanh chóng xuống vùng ngực, dễ dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Để điều trị thành công hai ca bệnh phức tạp, bên cạnh tay nghề vững vàng của đội ngũ bác sĩ, vai trò then chốt nằm ở việc ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại cùng phác đồ gây mê, hồi sức tích cực, giúp triệt phá triệt để ổ mủ, bảo vệ an toàn hệ thống mạch máu lớn và kiểm soát tốt tình trạng suy đa tạng ở người bệnh.

Để tiếp tục nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật cao, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử 14 viên chức tham gia đào tạo dài hạn và 22 cán bộ đi học tập ngắn hạn tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Cùng với đó, đơn vị cử gần 70 lượt cán bộ tham dự các khóa tập huấn trực tiếp và gần 350 lượt cán bộ tham gia chương trình đào tạo trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức. Những thành tựu liên tiếp trong việc làm chủ kỹ thuật cao đã khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ về năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là tiền đề vững chắc để y tế địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, trở thành điểm tựa tin cậy trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.