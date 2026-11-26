Đưa nghiên cứu vật liệu từ phòng thí nghiệm ra thị trường

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương Nguyễn Ngọc Thành cho rằng, điểm cốt lõi của Kết luận số 83-KL/TW là chuyển từ cách phát triển tương đối riêng lẻ từng ngành, từng sản phẩm sang hình thành năng lực công nghiệp vật liệu quốc gia.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Ảnh: TTXVN

Năng lực này cần được xây dựng đồng bộ, bao gồm các cấu phần từ nguyên liệu, nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất, tiêu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định đến thị trường, tái chế và bảo đảm chuỗi cung ứng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, công nghiệp vật liệu cần được phát triển theo ba nhóm gồm vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó, vật liệu chiến lược cần được lựa chọn có trọng điểm, tập trung vào những vật liệu và công đoạn có ý nghĩa đối với khả năng tự chủ, các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, năng lượng, quốc phòng và an ninh.

Một vấn đề cần được nhìn nhận rõ là không đồng nhất tự chủ với tự sản xuất toàn bộ. Tự chủ cần được hiểu là khả năng kiểm soát hoặc bảo đảm những khâu thiết yếu, hạn chế rủi ro phụ thuộc quá mức và duy trì khả năng ứng phó khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Do đó, giải pháp có thể kết hợp sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, hợp tác quốc tế, đầu tư ra nước ngoài, dự trữ, tái chế và phát triển vật liệu thay thế. Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực vào những công đoạn có ý nghĩa chiến lược, thay vì đặt mục tiêu tự cung cấp toàn bộ chuỗi bằng mọi giá.

Đáng chú ý, phát triển vật liệu cần xuất phát từ nhu cầu của các ngành sử dụng và thị trường đầu ra, nhất là những dự án lớn về kết cấu hạ tầng, đường sắt, năng lượng, cơ khí chế tạo, điện tử, bán dẫn, giao thông, kinh tế biển, quốc phòng, an ninh và y tế. Đây là nguồn quan trọng để định hướng năng lực vật liệu trong nước, đồng thời tạo thị trường đủ lớn và ổn định cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn.

Ở góc độ nghiên cứu khoa học, PGS.TS Trần Quốc Tiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, cần tiếp cận phát triển vật liệu tiên tiến theo hệ thống liên kết chặt chẽ giữa vật liệu, công nghệ, linh kiện, thiết bị, sản phẩm và thị trường.

Theo PGS.TS Trần Quốc Tiến, vật liệu không thể phát triển tách rời công nghệ ứng dụng; ngược lại, các ngành công nghiệp chiến lược cũng khó phát triển bền vững nếu thiếu nền tảng vật liệu phù hợp. Vì vậy, các chương trình nghiên cứu vật liệu cần được tổ chức theo mục tiêu công nghệ cụ thể, có lộ trình rõ ràng và gắn với nhu cầu của các ngành sản xuất.

Hiện Viện Khoa học Vật liệu tập trung vào bốn hướng nghiên cứu gồm vật liệu và công nghệ bán dẫn; vật liệu đất hiếm và khoáng sản chiến lược; vật liệu năng lượng mới và hydro; vật liệu tiên tiến, lớp phủ chức năng và vật liệu phục vụ các ngành kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực bán dẫn, Viện định hướng phát triển các vật liệu như GaN, SiC, vật liệu hai chiều và vật liệu chức năng phục vụ điện tử, quang điện tử. Đồng thời, Viện đề xuất dự án phòng thí nghiệm chế tạo và đánh giá gương phản xạ UV đạt tiêu chuẩn công nghiệp, dự tính phối hợp với nhà máy sản xuất chip 32nm của Viettel.

Đối với đất hiếm, định hướng nghiên cứu tập trung vào công nghệ chiết, tách và phân chia các nguyên tố đất hiếm có độ sạch cao từ nguồn sa khoáng ven biển Việt Nam; đồng thời phát triển vật liệu nam châm NdFeB, SmCo và các hợp kim đặc chủng.

Những định hướng này cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở khai thác và chế biến tài nguyên mà cần tiến tới làm chủ công nghệ, tạo ra sản phẩm vật liệu có giá trị cao, phục vụ trực tiếp các ngành công nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến sản phẩm công nghiệp vẫn là trở ngại cần giải quyết. Các điểm nghẽn không chỉ nằm ở năng lực nghiên cứu mà còn ở sản xuất thử, đo kiểm, chứng nhận, tiêu chuẩn hóa, đội ngũ kỹ sư công nghệ và nguồn vốn để nâng mức độ sẵn sàng công nghệ.

Giáo sư Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng, khoa học, công nghệ phải thực sự đi được từ phòng thí nghiệm đến sản xuất và thị trường. Việt Nam đã hình thành những nhóm nghiên cứu có năng lực khá sâu về vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vật liệu năng lượng, hydro, composite, lớp phủ chức năng và nhiều loại vật liệu tiên tiến. Vấn đề hiện nay là liên kết và nâng cấp những năng lực đó thành các chương trình nghiên cứu - công nghệ đủ mạnh, có sản phẩm và địa chỉ ứng dụng rõ ràng.

Theo GS Châu Văn Minh, nghiên cứu cần gắn với đào tạo nguồn nhân lực và doanh nghiệp ngay từ đầu. Mô hình “Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp trung tâm - viện, trường nền tảng - địa phương là không gian thực thi” cần được chuyển thành cơ chế vận hành thực sự.

Tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ

Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam trong thời gian tới, ông Vũ Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách; phát triển đồng bộ ba nhóm vật liệu gồm vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai, phù hợp với yêu cầu phát triển của từng nhóm.

Cùng với đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chủ yếu; chuyển đổi, nâng cấp toàn diện các cơ sở sản xuất vật liệu theo hướng xanh, bền vững; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Khoáng sản Luyện kim, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng trọng tâm để tập trung nguồn lực vào những vật liệu, công nghệ và công đoạn thực sự có ý nghĩa đối với phát triển đất nước. Đồng thời, cần tổ chức được chuỗi giá trị để lợi thế về tài nguyên, thị trường và nguồn lực chuyển hóa thành công nghệ, doanh nghiệp và năng lực sản xuất trong nước.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, việc quản lý cần gắn với kết quả, bảo đảm từng nhiệm vụ, cơ chế và nguồn lực được giao đều có sản phẩm cụ thể, có thể theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Mục tiêu hướng tới là hình thành năng lực công nghiệp vật liệu quốc gia hiện đại, xanh, tự chủ có chọn lọc, có sức cạnh tranh, phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và công nghệ cao; đồng thời nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết, Kết luận số 83-KL/TW cũng đặt ra trách nhiệm cụ thể đối với Liên hiệp Hội Việt Nam. Với mạng lưới các hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ cùng đội ngũ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, Liên hiệp Hội Việt Nam cần phát huy mạnh hơn vai trò tập hợp trí thức, tư vấn - phản biện, kết nối liên ngành và phổ biến kiến thức.

Phát triển công nghiệp vật liệu vì vậy không chỉ là câu chuyện gia tăng sản lượng hay khai thác hiệu quả tài nguyên, mà còn là quá trình xây dựng nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đặt trong tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần thực sự trở thành động lực thúc đẩy ngành công nghiệp vật liệu phát triển, nhất là trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi và thương mại hóa các sản phẩm vật liệu tiên tiến. Việc kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, lựa chọn đúng trọng tâm đầu tư và tổ chức chuỗi giá trị đồng bộ sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ vật liệu, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh quốc gia.