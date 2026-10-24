Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện Công đoàn và khách mời giải đáp câu hỏi của người lao động tại chương trình Điểm hẹn công nhân năm 2026. Ảnh: CĐCC

Đây là những chia sẻ được các khách mời nhấn mạnh tại chương trình Điểm hẹn công nhân năm 2026 do Liên đoàn Lao động thành phố vừa tổ chức với hơn 300 NLĐ tham dự.

Bình tĩnh để giải quyết vấn đề

Với chủ đề: Làm chủ cảm xúc - Chìa khóa thành công nơi làm việc, chương trình thu hút đoàn viên, NLĐ tham gia đặt câu hỏi trực tiếp và trực tuyến, chia sẻ những tình huống thực tế liên quan đến chủ đề. Khách mời của chương trình đã giải đáp cụ thể, chi tiết, đồng thời đưa ra những phân tích, lời khuyên thiết thực, giúp NLĐ nhận diện và điều tiết cảm xúc, bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh, cải thiện kỹ năng giao tiếp và ứng xử tại nơi làm việc.

Chia sẻ tại chương trình, ông Hồ Trường Giang, chuyên gia tâm lý tại Đồng Nai cho rằng: Trong môi trường làm việc, những bất đồng giữa đồng nghiệp, giữa NLĐ với người quản lý có thể phát sinh từ áp lực tiến độ, khối lượng công việc hoặc sự khác biệt trong quan điểm. Vì vậy, khi nhận thấy bản thân không còn đủ bình tĩnh, NLĐ nên tạm dừng cuộc trao đổi, cho mình thời gian điều chỉnh cảm xúc, sẽ giúp hạn chế những xung đột không cần thiết. Một trong những cách đơn giản là chú ý đến hơi thở, thực hành hít thở chậm và đều để ổn định tâm lý, tránh để cảm xúc nhất thời chi phối lời nói và hành động.

Bên cạnh áp lực công việc và gia đình, tình huống NLĐ phải đối diện với những lời nói, tin nhắn hoặc hành vi mang tính chất quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng được đề cập tại chương trình. Với tình huống này, ông Hồ Trường Giang khuyến nghị NLĐ không nên im lặng chịu đựng mà cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ Công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ hoặc các đơn vị tư vấn phù hợp. Việc lưu giữ thông tin, bằng chứng liên quan và phản ánh đến nơi có trách nhiệm sẽ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân.

Một nội dung nhận được sự quan tâm tại chương trình là những áp lực mà lao động nữ đang đối mặt. Theo chị Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (Việt Nam), Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, phường Đồng Phú, phụ nữ hiện đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa chăm lo gia đình, nuôi dạy con, thậm chí hỗ trợ, chăm sóc các thành viên lớn tuổi. Những kỳ vọng về việc giỏi việc nước, đảm việc nhà đôi khi trở thành áp lực khiến chị em khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Mai Chi chia sẻ thêm: Khi các mối lo chồng chéo, NLĐ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và chất lượng công việc. Từ thực tế đó, tổ chức Công đoàn cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp, các phòng, ban chuyên môn và bộ phận nhân sự để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Việc chăm lo cần xuất phát từ những nhu cầu thực tế, giúp NLĐ cảm nhận được sự quan tâm và có nơi tìm đến khi gặp khó khăn. Tổ chức Công đoàn và đoàn thể cần phát huy vai trò đồng hành, tạo dựng những kênh tiếp nhận thông tin phù hợp, bảo đảm NLĐ có thể phản ánh vấn đề và tiếp cận sự hỗ trợ khi cần. Môi trường làm việc an toàn không chỉ được đo bằng điều kiện sản xuất hay việc tuân thủ quy định mà còn thể hiện ở sự tôn trọng, bình đẳng và khả năng bảo vệ NLĐ trước những hành vi xâm phạm.

Lắng nghe để kịp thời chia sẻ

Tham dự chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng chia sẻ nhiều nội dung thiết thực trong công tác chăm lo cho NLĐ. Theo ông Hà Anh Dũng, chăm lo cho công nhân lao động không chỉ là bảo đảm việc làm, thu nhập mà còn phải quan tâm đến đời sống tinh thần, tâm tư và nguyện vọng của NLĐ. Để làm được điều đó, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tiếp xúc để kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Trong quá trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, bên cạnh bảo đảm đời sống vật chất, các đơn vị cần chú trọng xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, văn hóa, nhân văn; tạo điều kiện để NLĐ được chia sẻ khó khăn và tiếp cận các nguồn hỗ trợ khi cần thiết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các kênh tiếp nhận phản ánh thuận tiện, như mã QR tại phân xưởng, sẽ giúp NLĐ dễ dàng chia sẻ khó khăn, kiến nghị.

“Lắng nghe, chia sẻ và thấu cảm NLĐ không nên chỉ là hoạt động trong Tháng Công nhân hay những dịp kỷ niệm mà cần trở thành việc làm thường xuyên. Khi tiếng nói của NLĐ được tiếp nhận và phản hồi kịp thời, những khó khăn trong công việc, cuộc sống sẽ được giải quyết từ sớm, sẽ hạn chế phát sinh mâu thuẫn và tạo dựng niềm tin giữa NLĐ với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn” - ông Hà Anh Dũng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai Chi cho rằng: Khi cuộc sống và công việc gặp khó khăn, bế tắc, điều quan trọng là NLĐ cần biết mình có thể tìm đến ai khi gặp vấn đề. Đó có thể là cán bộ Công đoàn, bộ phận nhân sự, nhóm quan hệ lao động hoặc một đồng nghiệp đáng tin cậy. Đôi khi, điều NLĐ cần trước tiên không phải là một giải pháp ngay lập tức mà là có người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ để họ không cảm thấy đơn độc.

Từ những nội dung trao đổi tại chương trình Điểm hẹn công nhân năm 2026 có thể thấy, làm chủ cảm xúc là kỹ năng cần thiết đối với mỗi NLĐ, nhưng trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc tích cực không thể đặt lên vai từng cá nhân. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp giữa NLĐ, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và các đoàn thể trong việc lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thị Bích Thủy khẳng định: Tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng trong đại diện, bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Những năm qua, Công đoàn thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình Điểm hẹn công nhân được duy trì, góp phần tạo sân chơi bổ ích, kết nối và chia sẻ với NLĐ. Đặc biệt, việc ứng dụng các nền tảng trực tuyến giúp chương trình lan tỏa rộng rãi hơn trong thời đại số. Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn quan tâm đến tinh thần, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn của đoàn viên. Qua đó khẳng định vai trò đồng hành và là điểm tựa tin cậy của NLĐ thành phố.

Khi NLÐ biết cách điều chỉnh cảm xúc, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp; khi doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn thực sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, những áp lực sẽ có thêm cơ hội được tháo gỡ. Từ đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, nhân văn, để NLÐ yên tâm làm việc, phát huy năng lực và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.