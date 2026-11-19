Một ca ghép tim do các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện. Ảnh: BVCC.

Làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, trước đây cả nước chỉ thực hiện vài trăm ca mổ tim hở mỗi năm tại một số trung tâm lớn. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 30 trung tâm phẫu thuật tim mạch, thực hiện khoảng 12.000 – 14.000 ca phẫu thuật mỗi năm.

Đội ngũ bác sĩ trong nước đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tim, ghép phổi, phẫu thuật động mạch chủ phức tạp, phẫu thuật tim ít xâm lấn và phẫu thuật robot.

Trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, cả nước hiện có trên 140 trung tâm, thực hiện khoảng 70.000 ca can thiệp động mạch vành mỗi năm, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận điều trị, nhất là đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Một trong những tiến bộ đáng chú ý là kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), cho phép thay van tim mà không cần phẫu thuật mở lồng ngực. Phương pháp này mở thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh đồng mắc hoặc nguy cơ phẫu thuật cao.

Tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 12 năm 2026, các bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 đã thực hiện thành công hai ca can thiệp van động mạch chủ phức tạp, được truyền hình trực tiếp để các chuyên gia trong và ngoài nước theo dõi, trao đổi chuyên môn.

Một bệnh nhân 86 tuổi bị hẹp, hở van động mạch chủ nặng, kèm đường động mạch chủ xoắn vặn, gây khó khăn cho quá trình can thiệp. Do không thể phẫu thuật, người bệnh được chỉ định thay van qua đường ống thông. Ê-kíp đã khắc phục trở ngại về giải phẫu và triển khai thành công van nhân tạo.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, những ca bệnh phức tạp không chỉ đòi hỏi kỹ năng thao tác mà còn cần khả năng đánh giá toàn diện, lựa chọn chiến lược và xử trí linh hoạt trong quá trình can thiệp. Việc trình diễn ca bệnh trực tiếp trước các chuyên gia quốc tế cũng cho thấy sự trưởng thành của đội ngũ bác sĩ Việt Nam trong thực hành và trao đổi học thuật. Đây là hình thức đào tạo được sử dụng tại nhiều hội nghị tim mạch lớn trên thế giới, giúp chia sẻ kinh nghiệm xử trí các tình huống lâm sàng thực tế.

Từ tiếp nhận đến chia sẻ tri thức

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, một thay đổi đáng chú ý của ngành tim mạch Việt Nam trong hơn 30 năm qua là sự chuyển dịch từ chủ yếu tiếp nhận kỹ thuật sang chủ động tham gia nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Trước đây, bác sĩ Việt Nam chủ yếu ra nước ngoài học tập và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ chuyên gia quốc tế. Hiện nay, hoạt động hợp tác đã mang tính hai chiều: nhiều trung tâm tim mạch trong nước đón bác sĩ quốc tế đến trao đổi kinh nghiệm, trong khi các chuyên gia Việt Nam tham gia các diễn đàn chuyên ngành quốc tế với vai trò báo cáo viên, chủ tọa, giảng viên và người hướng dẫn kỹ thuật.

Đặc biệt, một số bác sĩ Việt Nam đã được chứng nhận là chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật TAVI, tham gia đào tạo và chuyển giao chuyên môn trong nước cũng như quốc tế.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, bước tiến này không có nghĩa Việt Nam đã ngang bằng với những quốc gia có nền y học phát triển, mà cho thấy vị thế của ngành tim mạch trong hoạt động hợp tác chuyên môn quốc tế đang thay đổi.

Tuy nhiên, cùng với phát triển kỹ thuật cao, yêu cầu nâng cao chất lượng điều trị và bảo đảm an toàn người bệnh ngày càng trở nên quan trọng. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, các trung tâm tim mạch cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình chuyên môn, kiểm soát biến chứng và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung về kết quả phẫu thuật, trong đó theo dõi tỷ lệ tử vong sau mổ, nhiễm khuẩn, biến chứng và phẫu thuật lại. Bên cạnh đó, ngành y tế cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tăng cường hội chẩn từ xa và hoàn thiện mạng lưới vận chuyển cấp cứu nhằm hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển qua nhiều cơ sở trước khi được điều trị chuyên sâu.

Một vấn đề khác là chi phí điều trị và khả năng thanh toán của bảo hiểm y tế. Việc ứng dụng những kỹ thuật hiện đại cần được đánh giá đồng thời về hiệu quả lâm sàng và hiệu quả kinh tế, tạo điều kiện để nhiều người bệnh có thể tiếp cận các phương pháp tiên tiến.