Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong 'Thiên long bát bộ' gây sốt sau 23 năm

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc chung khung hình của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên long bát bộ đang thu hút sự quan tâm của khán giả Trung Quốc. Không cần một dự án hợp tác mới, hai nghệ sĩ vẫn được nhắc tên nhờ những vai diễn từng gắn bó với ký ức của nhiều người yêu phim Hoa ngữ.

Phát sóng năm 2003, Thiên long bát bộ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Trong phiên bản này, Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai Đoàn Dự, còn Lưu Diệc Phi hóa thân thành Vương Ngữ Yên. Bộ phim còn có Hồ Quân trong vai Kiều Phong và Cao Hổ trong vai Hư Trúc.

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên long bát bộ.

Trong những khung hình được chia sẻ, Đoàn Dự xuất hiện với trang phục cổ trang sáng màu, thể hiện nét thư sinh và phong thái phóng khoáng. Vương Ngữ Yên lại gắn với hình ảnh dịu dàng, thanh thoát, phù hợp với nhân vật được miêu tả là mỹ nhân am hiểu võ học trong nguyên tác.

Sức hút của cặp đôi không chỉ đến từ tạo hình mà còn nằm ở mối quan hệ nhiều trắc trở trên màn ảnh. Đoàn Dự dành tình cảm sâu đậm cho Vương Ngữ Yên, trong khi câu chuyện của các nhân vật liên tục chịu tác động bởi những mối quan hệ gia tộc và biến động giang hồ. Những bức ảnh cũ vì thế gợi lại cả một giai đoạn phim kiếm hiệp từng được đông đảo khán giả yêu thích.

Thời điểm tham gia tác phẩm, Lâm Chí Dĩnh đã là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Sinh năm 1974, nam nghệ sĩ được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và tay đua xe chuyên nghiệp. Nhân vật Đoàn Dự bổ sung một dấu mốc đáng nhớ vào sự nghiệp diễn xuất của anh, bên cạnh hình ảnh thần tượng từng được yêu mến tại châu Á.

Cuộc sống của Lâm Chí Dĩnh từng trải qua bước ngoặt lớn vào năm 2022, khi anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau thời gian điều trị và hồi phục, nam nghệ sĩ dần cập nhật tình hình sức khỏe với người hâm mộ, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại công việc. Thông tin về quá trình hồi phục của anh từng nhận được sự quan tâm từ truyền thông quốc tế.

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi cùng sánh vai trong bộ ảnh cũ.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 và bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý từ khi còn rất trẻ. Vai Vương Ngữ Yên là một trong những dấu mốc quan trọng đưa nữ diễn viên đến gần hơn với dòng phim cổ trang. Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với Thần điêu đại hiệp, Mộng hoa lục và Đi đến nơi có gió.

Đáng chú ý, Câu chuyện hoa hồng phát sóng năm 2024 đánh dấu một bước chuyển trong hình ảnh của Lưu Diệc Phi. Thay vì tiếp tục gắn bó chủ yếu với những nhân vật cổ trang, cô vào vai Hoàng Diệc Mai, người phụ nữ trải qua nhiều thay đổi trong tình yêu, công việc và cuộc sống. Tác phẩm giúp nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Từ một gương mặt trẻ trong Thiên long bát bộ, Lưu Diệc Phi đã mở rộng sự nghiệp qua cả phim truyền hình lẫn điện ảnh quốc tế, trong đó có Mulan của Disney. Những lựa chọn vai diễn khác nhau cho thấy hành trình phát triển của nữ diễn viên không chỉ dừng lại ở hình tượng mỹ nhân kiếm hiệp.

Sau hơn 20 năm, việc những hình ảnh của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi tiếp tục được chia sẻ cho thấy sức sống của các vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Với khán giả từng theo dõi bộ phim từ những ngày đầu, Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên vẫn là hai nhân vật khó quên. Trong khi đó, hành trình riêng của hai nghệ sĩ tiếp tục được công chúng quan tâm qua những dấu mốc mới trong cuộc sống và sự nghiệp.