Lâm Chí Dĩnh khoe siêu xe Ferrari trong tiệc sinh nhật

Ngày 27/10, Mirror Media đưa tin Lâm Chí Dĩnh vừa tổ chức sinh nhật tại Trung tâm Thể thao Peak, thuộc quận Tân Trang, Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên thuê trọn địa điểm để đón gia đình và bạn bè tới cùng tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi.

Tâm điểm của bữa tiệc là chiếc Ferrari F80 trị giá ước tính hơn 200 triệu Đài tệ (6,1 triệu USD) do Lâm Chí Dĩnh sở hữu. Siêu xe được trưng bày tại sự kiện, thu hút sự chú ý của các khách mời.

Lâm Chí Dĩnh khoe siêu xe trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Mirror Media.

Tháng 2 năm nay, Lâm Chí Dĩnh cùng vợ con đến Italy để nhận xe trực tiếp tại nhà máy Ferrari. Ferrari F80 được xem là một trong những mẫu xe hàng đầu của hãng, có giá cơ bản lên tới hàng chục triệu Đài tệ. Cộng thêm các thiết kế cá nhân hóa, tổng giá trị chiếc xe của Lâm Chí Dĩnh được ước tính vượt 200 triệu Đài tệ. Nam diễn viên lựa chọn màu đỏ yêu thích, kết hợp cánh gió sau bằng sợi carbon, bộ mâm và các đường sọc đua.

Theo Mirror Media, bữa tiệc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Đường Vũ Triết, A-Pu - giọng ca chính nhóm 831… Các khách mời diện trang phục thể thao, cùng tham gia hoạt động và chụp ảnh trong không khí sôi nổi.

Vợ Lâm Chí Dĩnh, Trần Nhược Nghi cũng có mặt tại sự kiện. Cả hai vui vẻ tạo dáng bên nhau. Trong khi đó, Đường Vũ Triết chia sẻ hình ảnh từ buổi tiệc trên mạng xã hội, tiết lộ anh và Lâm Chí Dĩnh đã chơi bóng rổ giao hữu suốt vài tháng.

Tiệc sinh nhật của Lâm Chí Dĩnh được tổ chức theo phong cách thể thao. Ảnh: Mirror Media.

Niềm đam mê Ferrari của Lâm Chí Dĩnh đã được biết đến từ lâu. Anh mua chiếc Ferrari 348 đầu tiên khi mới 23 tuổi, sau đó tiếp tục sưu tầm nhiều mẫu xe như F430, 458 Italia và 488. Bộ sưu tập của nam diễn viên còn có LaFerrari, dòng siêu xe hàng đầu trước khi Ferrari F80 ra mắt.

Ngoài sưu tập xe thể thao, Lâm Chí Dĩnh gần đây còn dành nhiều thời gian cho pickleball. Tháng 8, anh đảm nhận vai trò đại sứ của Liên đoàn Pickleball ưu tú châu Á. Khi đó, nam diễn viên cho biết đã chơi môn thể thao này khoảng 3-4 tháng và thường xuyên tập luyện cùng các con. Nam diễn viên cũng hài hước chia sẻ nếu có cơ hội tham gia thi đấu chính thức, anh muốn đăng ký ở nhóm tuổi trên 50.