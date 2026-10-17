Lâm Chí Dĩnh gây sốt với ngoại hình ở tuổi 52

Trong những hình ảnh được đăng tải, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện với trang phục thể thao màu trắng phối xanh nhạt, kiểu tóc ngắn gọn gàng và nụ cười quen thuộc. Dù đã bước sang tuổi 52, nam diễn viên vẫn giữ được diện mạo điển trai quen thuộc, mang đến cảm giác trẻ trung hơn tuổi thật.

Ảnh: Xinhua

Trong bức ảnh chụp cùng vợ, Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi đứng sát bên nhau, thể hiện sự thân mật. Bà xã nam diễn viên diện áo hai dây màu tím, kết hợp trang phục sáng màu, gây chú ý với vóc dáng thanh mảnh và đôi chân dài.

Khi đứng cạnh chồng, cô tạo nên hình ảnh hài hòa với vẻ ngoài điển trai, năng động của nam diễn viên. Cặp đôi nhận được sự chú ý nhờ những khoảnh khắc thân mật và ngoại hình nổi bật.

Lâm Chí Dĩnh trong phim Thiên long bát bộ. Ảnh VieON

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, nổi tiếng từ khi còn rất trẻ với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Thiên long bát bộ, Sợi dây chuyền định mệnh và Tuyệt đại song kiêu. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên vẫn thường được nhắc đến như một trong những ngôi sao có diện mạo trẻ hơn tuổi thật.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Lâm Chí Dĩnh cũng nhận được sự quan tâm. Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi kết hôn năm 2009, tổ chức lễ cưới tại Thái Lan năm 2013.

Cặp đôi có ba con trai và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Dù không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau trước truyền thông, cả hai vẫn nhận được sự chú ý mỗi khi công khai hình ảnh chung.

Năm 2022, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị nhiều chấn thương và gãy xương vùng mặt. Quá trình điều trị, phục hồi của nam nghệ sĩ nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau biến cố, anh từng bước trở lại với các hoạt động phù hợp, đồng thời tiếp tục theo đuổi niềm đam mê đua xe.

Trong giai đoạn khó khăn đó, Trần Nhược Nghi thường xuyên đồng hành cùng chồng. Câu chuyện phục hồi sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng khiến công chúng quan tâm hơn đến cuộc sống gia đình của hai người.

Loạt ảnh mừng sinh nhật lần này tiếp tục đưa cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh những lời khen về diện mạo trẻ trung hay vóc dáng của Trần Nhược Nghi, điều khiến hình ảnh của họ được quan tâm còn là sự gắn bó sau nhiều năm chung sống và vượt qua biến cố.