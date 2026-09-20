Làm cầu tạm qua sông, tiếp cận hơn 1.000 người bị cô lập sau sạt lở ở Nghệ An

Sáng 20/9, lãnh đạo UBND xã Yên Na cho biết, địa phương huy động hàng chục người cùng phương tiện khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C, đồng thời dựng cầu, mở đường tạm để tiếp cận khu vực bị cô lập.

Chính quyền địa phương xuyên rừng mở đường, tiếp tế 2 bản bị cô lập do sạt lở núi.

Khoảng 16h30 ngày 19/9, khoảng 3.000m³ đất đá, cây rừng từ khu vực đồi Bu Pai bất ngờ sạt xuống, vùi lấp một đoạn tỉnh lộ 543C và tràn xuống khe Chà Hạ.

Sự cố khiến tuyến đường độc đạo dẫn vào hai bản Huồi Pai và Cha Lúm bị chia cắt. Hơn 300 hộ dân với trên 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập.

Lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương làm cầu tạm bắc qua sông để tiếp cận 2 bản bị cô lập.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phong tỏa khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng cảnh báo, không cho người và phương tiện tiếp cận.

Từ sáng sớm 20/9, lực lượng chức năng phát dọn, mở tuyến đường tạm dài hơn 1km vòng qua điểm sạt lở. Tuyến đường trước mắt chỉ phục vụ người đi bộ, tạo lối tiếp cận hai bản Huồi Pai và Cha Lúm.

Video sạt lở núi ở Nghệ An.

Theo chính quyền địa phương, điểm sạt lở cách khu dân cư khoảng 200m. Một phần đất đá tràn xuống khe Chà Hạ, chắn dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt hoặc xảy ra lũ quét nếu mưa lớn kéo dài.

Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, chính quyền xã Yên Na đã di dời 57 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Hiện khu vực đồi Bu Pai tiếp tục được phong tỏa. Chính quyền địa phương đang rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đồng thời khuyến cáo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm và sẵn sàng di dời khi có tình huống bất thường.