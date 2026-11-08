Làm ầm ĩ khi thấy chồng bên cô gái trẻ, quyết định sau đó của người vợ gây bất ngờ

Theo Mothership (Singapore), một phụ nữ mang thai tại Malaysia bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng tải video ghi lại cảnh cô đối chất chồng và một người phụ nữ khác ở nơi công cộng.

Người phụ nữ được cộng đồng mạng biết đến với tên Syu. Cô đã chia sẻ những đoạn video ghi lại cảnh mình đối chất chồng, được xác định là Yusri, cùng một cô gái khác tại trung tâm thương mại Berjaya Times Square ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Trong một đoạn video được đăng tải trên TikTok, Syu tiến đến chỗ chồng và cô gái khi cả hai đang ngồi cùng nhau bên trong trung tâm thương mại. Đáng chú ý, cô gái vẫn bình tĩnh ăn sữa chua đông lạnh llaollao ngay cả khi bị người vợ chất vấn.

Syu hỏi người phụ nữ kia liệu cô có biết người đàn ông đang đi cùng mình là chồng của người khác hay không. "Em có biết đây là chồng chị không? Tại sao em vẫn đi cùng anh ấy?", Syu chất vấn.

Ảnh minh họa

Người vợ cũng hỏi cô gái có biết mình đang mang thai hay không, đồng thời cho biết bản thân phải chịu đựng những tổn thương mỗi ngày.

Trong cuộc đối chất, người chồng dường như yêu cầu vợ không làm ầm ĩ, đồng thời nói rằng nếu tiếp tục gây náo loạn, họ có thể bị báo cảnh sát.

Theo trang Kisah Dunia, Syu đã lần theo dấu vết của hai người sau khi nghi ngờ chồng đang gặp gỡ một phụ nữ khác. Thậm chí, sau cuộc đối chất tại trung tâm thương mại, cô còn trả tiền chuyến xe Grab để cô gái kia về nhà. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

Trong một đoạn video thứ hai được đăng tải sau đó, Syu tiếp tục đối chất hai người tại một quán ăn nasi kandar. Cô cho biết đã phát hiện chồng và người phụ nữ kia vẫn tiếp tục gặp nhau ngay trong buổi tối hôm đó, bất chấp cuộc đối chất trước đó tại trung tâm thương mại.

Trong đoạn video, Syu được nhìn thấy giật khăn trùm đầu hijab của cô gái, sau đó hất một đĩa cơm về phía người này. Thức ăn vương vãi trên bàn và dính lên tóc cô gái. Trong khi đó, người chồng không có động thái ngăn cản mà chỉ đứng nhìn vợ.

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi, tôi sẽ khiến cô trở thành tâm điểm trên mạng xã hội", Syu nói trong video. Cô đồng thời trách móc người phụ nữ kia thiếu sự đồng cảm với một người đang mang thai.

Trong những bài đăng trên Instagram Stories sau đó, Syu chia sẻ ảnh chụp màn hình những đoạn hội thoại được cho là giữa cô và nữ sinh viên đại học nói trên.

Theo nội dung tin nhắn được Syu công khai, cô gái cho biết đã quen biết Yusri thông qua ứng dụng Telegram và không hề biết người đàn ông này đã kết hôn. Cô gái sau đó hứa sẽ chặn liên lạc với Yusri, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ khi biết anh đã có vợ.

Một tin nhắn khác có nội dung: "Tôi hy vọng mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp. Tôi xin lỗi vì đã khiến chị phải căng thẳng trong thời gian mang thai".

Tuy nhiên, một ảnh chụp màn hình khác lại cho thấy cô gái và Yusri được cho là đã bàn bạc với nhau để qua mặt Syu. Cụ thể, cả hai dự định gửi cho người vợ ảnh chụp màn hình thể hiện rằng người đàn ông đã bị chặn liên lạc, sau đó lại thay đổi quyết định. Syu cũng đăng tải hình ảnh siêu âm thai nhi, đồng thời cáo buộc rằng trong lúc cô đi khám thai, chồng đã đến đón người phụ nữ kia tại nơi làm việc.

Trong một tuyên bố sau đó, Syu cho biết cô đã quyết định tha thứ cho chồng và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân.

"Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn lựa chọn anh ấy làm chồng. Tôi xem đây là một thử thách khi đang mang trong mình đứa con đầu lòng", cô viết.

Người phụ nữ cho biết không muốn con mình lớn lên mà thiếu vắng người cha. Cô cũng khẳng định đây mới là lần đầu tiên chồng có hành vi sai trái với người phụ nữ kia, người mà theo lời cô, anh chỉ mới quen biết khoảng một tuần.

Syu thừa nhận bản thân đã công khai sự việc trên mạng xã hội trong lúc quá xúc động. Cô đồng thời đề nghị cộng đồng mạng không lan truyền địa chỉ nhà riêng hoặc làm phiền gia đình chồng.