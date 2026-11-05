Làm 175 người nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, một cơ sở bánh mì bị xử phạt 85,7 triệu đồng

Xử phạt 85,7 triệu đồng đối với cơ sở bánh mì Bà Được vì đã gây ngộ độc thực phẩm khiến 175 người phải nhập viện

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong sáng 5-11, bà Nguyễn Thị Th., chủ cơ sở bánh mì Bà Được (tổ 5, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), có 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, thức ăn không được che đậy để ngăn bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại xâm nhập; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của 175 người, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9 và 10-10, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì tại cơ sở bánh mì Bà Được. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện cấp cứu, điều trị. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại cơ sở này.