Làm 160 câu chỉ sai 1, thủ khoa kế toán Hàn Quốc thú nhận gian lận bằng AI

Điểm số gần như tuyệt đối của thí sinh dẫn đầu kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia Hàn Quốc năm nay từng khiến dư luận nghi ngờ là "quá khó tin để trở thành sự thật". Ngày 15/11, những hoài nghi này đã được xác thực khi thí sinh này chính thức lên tiếng thừa nhận hành vi sử dụng AI tạo sinh để gian lận.

Vụ bê bối nổ ra sau nhiều tháng đồn đoán xoay quanh việc thí sinh này đạt điểm cao bất thường qua hàng trăm câu hỏi tại hai vòng thi diễn ra vào tháng 4 và tháng 7 vừa qua.

Học sinh Hàn Quốc ra về sau kỳ thi đại học năm 2025. Ảnh: Yonhap

Dùng camera siêu nhỏ chụp đề, nhận đáp án qua điện thoại

"Tôi đã gian lận bằng thiết bị điện tử và AI tạo sinh. Việc tôi đỗ đầu kỳ thi không phải là kết quả của sự nỗ lực công bằng", thí sinh mang họ Han nói lời xin lỗi trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho.

Thông qua luật sư đại diện, Han - người đứng đầu cả hai vòng thi tuyển chọn tháng 4 và tháng 7 - thú nhận đã sử dụng AI để giải đề ngay trong phòng thi. Cụ thể, người này dùng một chiếc camera siêu nhỏ để chụp lại đề thi, gửi hình ảnh ra bên ngoài cho công cụ AI xử lý và xem đáp án trả về trên điện thoại thông minh.

Trước đó, thành tích đạt 397,5 trên tổng số 400 điểm ở vòng một - chỉ làm sai duy nhất một câu trong số 160 câu hỏi - đã làm dấy lên cáo buộc Han sử dụng kính thông minh để gian lận, điều mà ban đầu người này một mực phủ nhận.

Xuất hiện trước ống kính với khẩu trang che mặt, Han xác nhận đã nộp bản tường trình nhận tội bằng văn bản cho cảnh sát Seoul.

Chính phủ Hàn Quốc họp khẩn

Vụ bê bối gây chấn động mạnh tại Hàn Quốc - quốc gia vốn coi các kỳ thi chuẩn hóa là thước đo quyết định cơ hội thăng tiến xã hội và lộ trình sự nghiệp. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày trước kỳ thi đại học quốc gia đầy áp lực, mà hầu hết học sinh Hàn Quốc phải dành phần lớn thời gian tuổi trẻ để ôn luyện.

"Văn phòng Tổng thống nhìn nhận vấn đề này một cách hết sức nghiêm trọng. Do kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào tuần tới, chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị các biện pháp đối phó", một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống chia sẻ với báo giới hôm 15/11.

Vị này cũng bày tỏ lo ngại trước các thông tin về khả năng gian lận trong kỳ thi kế toán công chứng (CPA), đồng thời cho biết Chánh văn phòng Chính sách của Tổng thống sẽ triệu tập cuộc họp khẩn để xử lý tình hình.

Trước đó vào ngày 13/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook cũng lên tiếng ghi nhận mối lo ngại của công chúng về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của AI. Thông cáo từ văn phòng Thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ "chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước và giám sát chặt chẽ quy trình cho đến phút chót nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra công bằng và ổn định".

Trong cuộc họp khẩn liên bộ ngày 16/11, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hủy bỏ kết quả thi của thí sinh họ Han, cấm dự thi trong 5 năm và xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự; đồng thời triển khai ngắt Wi-Fi công cộng, thu giữ toàn bộ thiết bị thông minh và bố trí cán bộ chuyên trách nhận diện kính thông minh tại toàn bộ 1.312 điểm thi đại học trên cả nước.

(Theo The Guardian)