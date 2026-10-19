Lại xuất hiện nhóm giả mạo EVN trên Facebook

Nhóm giả mạo EVN mới xuất hiện trên Facebook

Nhóm này giả mạo tên gọi, biểu trưng và hình ảnh nhận diện của EVN, có khả năng gây nhầm lẫn là kênh thông tin chính thức của Tập đoàn.

Cụ thể với nhóm có tên hiển thị là “Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam”, nhóm được thiết lập ở chế độ công khai, hiện có khoảng 650 thành viên; ảnh bìa sử dụng hình ảnh người lao động EVN, hoạt động ngành điện lực cùng biểu trưng “60 năm EVN” và thông điệp “Thắp sáng niềm tin”. Việc tự ý sử dụng tên gọi và hình ảnh nhận diện của EVN dễ khiến người dùng mạng xã hội dễ nhầm tưởng đây là nhóm chính thức của Tập đoàn.

EVN khẳng định nhóm Facebook nêu trên không do EVN quản lý, vận hành hoặc ủy quyền thành lập.

Để tránh nhầm lẫn và tránh tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng, EVN đề nghị khách hàng, cán bộ, công nhân viên và người dùng mạng xã hội nâng cao cảnh giác, không tham gia nhóm.

Người dân cần thận trọng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin nội bộ hoặc chia sẻ nội dung từ nhóm giả mạo này; hãy kiểm chứng thông tin qua website https://www.evn.com.vn và các kênh thông tin chính thức của EVN.

EVN cũng đề nghị cán bộ, công nhân viên và khách hàng cùng báo cáo nhóm giả mạo với Facebook thông qua chức năng “Báo cáo nhóm”; đồng thời chia sẻ cảnh báo để người thân, đồng nghiệp và bạn bè nhận biết, tránh nhầm lẫn.