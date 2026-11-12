Lái xe và chủ xe bị phạt 27 triệu đồng vì lỗi vi phạm nhiều người dễ chủ quan

Mới đây Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, vào lúc 18h36 ngày 10/11/2026, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 tiến hành dừng phương tiện để xác minh, xử lý vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Nguyễn Văn C (sinh năm 1966, trú tại phường Cam Ly – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 67H-059.xx khi không có giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT.

Ảnh Cục Cảnh sát giao thông

Tại buổi làm việc, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi "Điều khiển xe ô tô không có giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT", theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ).

Với hành vi trên, lái xe bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải Q.T về hành vi "Đưa xe ô tô tải biển số 67H-059.xx không có giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT tham gia giao thông", theo điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt đối với chủ phương tiện là 22 triệu đồng. Phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện trong vụ việc là 27 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải cần chủ động kiểm tra thời hạn đăng kiểm, bảo đảm phương tiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi đưa vào hoạt động, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.