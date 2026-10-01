Lái xe thắt đai an toàn 'cho có', Cục Cảnh sát Giao thông 'bó tay'

Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) vừa đăng tải hình ảnh về việc người ngồi ôtô có hành vi thắt đai an toàn vắt qua cổ. Hình ảnh này sau đó lan truyền trên các cộng đồng vì có vẻ như nó không đáp ứng được yêu cầu an toàn nếu xảy ra va chạm.

Trên trang thông tin chính thức, đại diện cơ quan chức năng bày tỏ sự lo ngại trước thói quen nguy hiểm này.

"Bác thắt dây an toàn kiểu này thì Cảnh sát giao thông cũng bó tay rồi", trích dòng trạng thái trên trang của Cục CSGT.

Kiểu thắt đai an toàn khiến Cục CSGT "bó tay". Ảnh: Cục CSGT.

Thắt đai an toàn là thao tác bắt buộc trước khi chiếc ôtô lăn bánh, ở mọi vị trí ngồi. Tuy nhiên nhiều người thay vì thắt dây một cách nghiêm chỉnh, đã chọn cách "lười" hơn, chủ yếu để qua mặt camera giám sát.

Thay vì lên xe và kéo đai an toàn qua bả vai cắm vào khóa như thông thường, một số người có thói quen cắm sẵn đai vào ổ, sau đó quàng tạm qua người mỗi khi lên xe.

Cách cắm dây này có thể qua mặt được hệ thống camera giao thông, nhưng hoàn toàn vô dụng trong việc bảo vệ cơ thể nếu xảy ra tai nạn. Thiếu phần đai vòng qua eo, dây an toàn không thể đủ chức năng giữ người sử dụng trên ghế, nên việc cài dây an toàn theo kiểu "chống chế" này có không có tác dụng bảo vệ.

Khi di chuyển bằng ôtô, người ngồi trên xe cần có ý thức tự giác thắt đai an toàn ở mọi vị trí ngồi. Đây không chỉ là việc chấp hành quy định để tránh bị xử phạt, mà còn là giải pháp quan trọng nhất giúp bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình.

Những con đường lớn, quốc lộ, cao tốc tại Việt Nam đang dần có chất lượng tốt hơn, đồng hành với việc tốc độ lưu thông cũng nhanh hơn và thuận tiện hơn cho người dân, việc nâng cao ý thức thắt dây an toàn là rất cần thiết để giảm thiểu thương vong trong các vụ tai nạn.

Trong trường hợp người lái ôtô không thắt dây an toàn hoặc chở người không thắt dây tại vị trí có trang bị, người điều khiển ôtô bị phạt hành chính từ 800.000 đồng đến một triệu đồng. Với hành khách ngồi ở ghế phụ hoặc hàng ghế sau có trang bị đai an toàn, người không đeo đai an toàn bị phạt 350.000-400.000 đồng.