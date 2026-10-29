Lái xe tại Anh làm tạt nước vào người đi bộ bị phạt nặng và trừ điểm trên GPLX

Trong những ngày mưa, ô tô chạy qua vũng nước lớn có thể khiến nước bắn lên người đi bộ. Tại Anh, hành vi này không chỉ gây phiền toái cho người khác mà còn có thể khiến tài xế bị phạt một khoản tiền đáng kể.

Theo The Sun, hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 3 của Đạo luật Giao thông đường bộ năm 1988 của Anh, quy định về hành vi lái xe bất cẩn hoặc thiếu cân nhắc hợp lý đối với những người tham gia giao thông khác.

Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) xếp hành vi lái xe qua vũng nước khiến nước bắn vào người đi bộ vào nhóm vi phạm do thiếu ý thức, gây tổn hại đến những người xung quanh.

Thông thường, nếu bị phát hiện vi phạm, tài xế có thể nhận thông báo xử phạt cố định với mức phạt 100 bảng Anh (khoảng 3,4 triệu đồng) và bị trừ 3 điểm trên giấy phép lái xe. Hình thức này được áp dụng từ năm 2013 đối với một số trường hợp lái xe bất cẩn.

Tuy nhiên, nếu không chấp nhận hình thức xử phạt cố định này hoặc tài xế phải ra tòa để giải quyết vụ việc. Khi đó, mức phạt có thể lên tới 5.000 bảng Anh (khoảng 170 triệu đồng), tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Mức phạt cao nhất cũng có thể được áp dụng đối với những trường hợp có hành vi lái xe thể hiện sự thiếu năng lực, ích kỷ, thiếu kiên nhẫn hoặc hung hăng. Dù vậy, mức phạt "kịch khung" 5.000 bảng Anh được đánh giá là khó xảy ra trong những vụ việc thông thường.

Ông Pete Williams, người phát ngôn về an toàn giao thông của tổ chức ô tô RAC cho rằng, việc xử phạt tài chính đáng kể đối với những tài xế cố tình hoặc thiếu ý thức làm nước bắn vào người đi bộ là điều cần thiết.

Theo chuyên gia này, người đi bộ có thể bị ướt sũng khi ô tô chạy qua vũng nước do sự bất cẩn của những người lái ô tô. Việc xử phạt góp phần nhắc nhở người lái xe nâng cao ý thức và trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế và mặt đường trơn trượt, tài xế cần giảm tốc độ, quan sát kỹ phía trước, đặc biệt tại những đoạn đường có vũng nước lớn hoặc gần vỉa hè. Nếu có người đi bộ ở gần, người lái nên chủ động giảm tốc độ phù hợp để hạn chế nước bắn vào họ.

Không chỉ nhằm tránh bị xử phạt, việc điều khiển xe cẩn trọng trong thời tiết xấu còn giúp hạn chế nguy cơ mất lái, va chạm và bảo đảm an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

(Theo The Sun)