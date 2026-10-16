Lái xe lọt hào cáp ngầm: Không đủ thời gian xử lý tình huống

Khoảng 1 giờ ngày 14/10, một ô tô con mang biển kiểm soát 29C.222.xx lưu thông trên đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ lao qua hàng rào cảnh báo, rơi xuống hào cáp ngầm điện lực đang thi công.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới hào cáp sâu khoảng 1,5 m, bên dưới có đường ống chứa dây cáp điện. Sau sự việc, người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chủ đầu tư dự án cùng nhà thầu sau đó phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cẩu chiếc ô tô ra khỏi hào cáp và xử lý hiện trường.

Theo biên bản kiểm tra nồng độ cồn của Đội 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 29C.222.xx là ông Ng.Đ.D. Kết quả kiểm tra cho thấy ông D. không vi phạm nồng độ cồn.

Xe ô tô con lọt hào cáp ngầm sau vụ tai nạn trên đường Phạm Hùng.

Trình bày về vụ việc, ông D. cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Hùng, theo hướng tuyến đường đang được khai thác giao thông bình thường.

Theo phản ánh của tài xế, tại khu vực thi công hạ ngầm cáp điện lực, đơn vị thi công không bố trí biển cảnh báo từ xa, không tổ chức phân luồng giao thông phù hợp mà chỉ đặt rào chắn ngay sát miệng hố công trình.

Ông D. cho rằng cách bố trí rào chắn này không bảo đảm cảnh báo nguy hiểm từ khoảng cách an toàn, đồng thời hạn chế tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết sớm khu vực nguy hiểm và không có đủ thời gian chủ động xử lý tình huống.

Lý giải việc rời khỏi hiện trường sau khi ô tô rơi xuống hào cáp, ông D. cho biết bản thân bị chấn thương nặng ở vùng mặt, cần đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy ông D. bị gãy xương chính mũi, kèm phù nề phần mềm xung quanh.

Từ cuối tháng 7/2026, Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép thi công hạng mục hạ ngầm cáp 110 kV trên đường Phạm Hùng, đoạn từ nút giao Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu đến nút giao hầm chui Trung Hòa. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội.

Theo giấy phép, đơn vị thi công phải xây dựng phương án tổ chức, phân luồng giao thông trong quá trình thi công hào cáp dọc đường Phạm Hùng. Việc thi công được triển khai cuốn chiếu theo từng đoạn dài từ 20 - 30 m, phạm vi thi công được khoanh vùng bằng rào di động, chiều rộng 4 m.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức phân luồng cục bộ, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực thi công trên phần đường còn lại. Sau khi hoàn trả mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị thi công mới được tháo rào để chuyển sang phân đoạn tiếp theo.