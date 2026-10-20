Lái xe khách quá số giờ quy định, tài xế và chủ xe đều bị xử phạt

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 20/10 cho biết, vừa lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe quá thời gian quy định và chủ xe về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

CSGT tiến hành dừng xe ô tô khách để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính.

Trước đó vào chiều 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin Cục CSGT – Bộ Công an đề nghị xác minh, xử lý lái xe và chủ xe khách BKS 50H-688.49 có dấu hiệu vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngay sau đó, Đội CSGT Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính tại km 1575 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc kiểm tra, ông Quảng N.Ph (SN 1974, trú tại tổ dân phố 1, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), thừa nhận đã điều khiển xe khách vượt quá thời gian quy định, vi phạm khoản 1 điều 64 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và điểm d, khoản 6, điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Lái xe Quảng N.Ph ký biên bản thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngoài việc lập biên bản để xử phạt 4 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe đối với tài xế Quảng N.Ph, Đội CSGT Đội CSGT đường bộ số 2 còn lập biên bản để xử phạt 10 triệu đồng đối với chủ xe là Công ty CP vận chuyển Mai Linh Logistics,có trụ sở giao dịch tại TP Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm d, khoản 6, điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.