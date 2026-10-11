Lái xe đi ngược chiều đường trên Đại lộ Thăng Long bị xử phạt

Với vi phạm trên, nam tài xế sẽ phải đối diện với mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 20h31 ngày 1/10, tài xế T. điều khiển ô tô con mang BKS 30K-6xx.xx đi ngược chiều tại km29+500 Đại lộ Thăng Long, TP Hà Nội, Cục CSGT đã giao Phòng CSGT Hà Nội xác minh, xử lý.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh, mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, anh N.X.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hình ảnh anh T. điều khiển ô tô đi ngược chiều (Ảnh: Cắt từ clip).

Cục CSGT cho biết, đi ngược chiều đường có thể khiến các phương tiện khác phải phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện và tai nạn nghiêm trọng.

Người điều khiển phương tiện cần quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; nếu đi nhầm đường hoặc bỏ lỡ lối rẽ, lái xe cần tiếp tục di chuyển đến vị trí được phép chuyển hướng, tuyệt đối không đi ngược chiều.