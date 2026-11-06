Lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người bị phạt 15 tháng tù treo

Phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Đông Văn.

Theo cáo trạng: Ngày 14/8/2026, tại ngã tư giao nhau giữa đường Cách mạng Tháng Tám với Quốc lộ 37, thuộc tổ 28, phường Tích Lương, Nguyễn Đông Văn điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc chuyển hướng rẽ phải, không chú ý quan sát dẫn đến đâm va trực tiếp vào xe đạp do bà Nguyễn Thị Thuận (trú tại phường Tích Lương) đang điều khiển, khiến bà Thuận tử vong tại hiện trường.

Hành vi của bị cáo đã “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đông Văn 15 tháng tù cho hưởng án treo.