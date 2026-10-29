Lái xe đầu kéo dùng điện thoại có thể bị phạt 6 triệu

Tài xế xe đầu kéo bị lập biên bản vì dùng điện thoại

Lực lượng CSGT xử lý phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua thiết bị ghi hình (Ảnh: Cục CSGT).

Theo thông tin từ Cục CSGT, thực hiện chỉ đạo xác minh, xử lý phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua thiết bị ghi hình, ngày 27/10/2026, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Trạm CSGT Thăng Bình khẩn trương làm rõ trường hợp tài xế xe đầu kéo sử dụng điện thoại khi lái xe.

CSGT dừng phương tiện, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.V.H vừa lái xe đầu kéo vừa dùng điện thoại (Ảnh: Cục CSGT).

Qua xác minh, khoảng 9h40 ngày 26/10/2026, trên Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, người điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 75H-0X9.XX dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển.

Sáng 27/10, Trạm CSGT Thăng Bình dừng phương tiện, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.V.H. (sinh năm 1980, trú tại TP Huế). Tại buổi làm việc, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Dùng điện thoại khi lái xe có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Theo điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi xe đang di chuyển trên đường bộ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Hành vi vừa lái xe vừa dùng điện thoại của tài xế xe đầu kéo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, có thể bị phạt 6 triệu và trừ điểm giấy phép lái xe (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài tiền phạt, hành vi này còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan.

Với xe đầu kéo, việc mất tập trung dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát và xử lý tình huống. Đây là phương tiện có kích thước lớn, khối lượng nặng, quãng đường phanh dài và nhiều điểm mù. Khi tài xế nhìn vào điện thoại, nguy cơ bỏ lỡ tình huống bất ngờ trên đường có thể tăng lên.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo và xe kinh doanh vận tải, tuyệt đối không dùng tay cầm điện thoại khi đang lái xe. Khi cần liên lạc, tài xế phải dừng, đỗ phương tiện tại nơi được phép và bảo đảm an toàn.

Chấp hành quy định, tập trung quan sát và làm chủ tay lái là những yêu cầu thiết yếu để hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo vệ an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.