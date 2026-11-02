Lái xe chở học viên đi sai làn, thầy dạy lái nhận phạt tiền triệu

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT Bộ Công an cho biết vừa xử lý một trường hợp điều khiển ôtô đi sai làn tại tỉnh Quảng Trị. Đáng chú ý, người vi phạm được xác định là một giáo viên dạy thực hành lái xe.

Theo tường thuật, vào khoảng 16h ngày 30/10, tại Km63+200 trên Quốc lộ 9 thuộc thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, một giáo viên dạy thực hành lái xe của Trung tâm GDNN ML đã điều khiển xe đi không đúng làn đường trong lúc hướng dẫn học viên.

Vi phạm nói trên được phản ánh trên nhóm “Giao thông văn minh”. Từ đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã xác minh, làm rõ vi phạm của người điều khiển ôtô tập lái biển số 74A-143.xx.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với người vi phạm. Theo nội dung điểm b khoản 5 Điều 6 và khoản 8 Điều 39 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, mức phạt tiền với hành vi này là 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm nói trên cũng bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo nội dung điểm a khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Trung tâm GDNN ML đồng thời đã kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật giáo viên dạy lái trên bằng hình thức khiển trách.

Qua vụ việc nói trên, Cục CSGT khuyến cáo người dạy lái xe phải gương mẫu chấp hành luật giao thông trong từng buổi thực hành. Theo Cục CSGT, một lần đi sai làn vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa tạo thói quen sai cho học viên.