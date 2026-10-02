Lái xe bị phạt tới 14 triệu đồng khi chạy xe biển trắng thu 120.000 đồng của khách

Theo Page Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa lập biên bản đối với anh Nguyễn Văn H về hành vi "điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền".

Trước đó, hồi 15 giờ 18 phút ngày 1/10/2026, tại đường Võ Văn Kiệt, phường Nếnh, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp Đồn Công an Quang Châu kiểm tra xe ô tô 98A-630.xx do anh Nguyễn Văn H điều khiển, đồng thời là chủ xe.

Trên xe có 2 nam thanh niên được chở có thu tiền. Chuyến xe di chuyển từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung 2, giá 120.000 đồng.

CSGT làm việc với lái xe vi phạm. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Tổ công tác đã lập biên bản đối với hành vi: "Người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền". Với hành vi này, mức tiền phạt có thể từ 12 đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định mới nhất của Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026, sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Theo đó, mức phạt hành chính đối với hành vi dùng xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền được quy định như sau:

"Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe".

Như vậy từ 15/8/2026, xe ô tô không kinh doanh vận tải (biển số trắng) nhưng chở người có thu tiền, hoặc nhận hợp đồng chở khách sẽ bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với tài xế. Đồng thời còn bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe.