Lại xảy ra xả súng trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 tại khuôn viên trường ở làng Benitez, thị trấn Banga. Cảnh sát Philippines cho biết đã phong tỏa trường học, phối hợp với nhà chức trách, ban giám hiệu và y tế để điều tra.

Thống đốc tỉnh South Cotabato, ông Reynaldo Tamayo cho biết, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ là một nam sinh và một nữ sinh, cùng 14 tuổi. Nghi phạm sau đó tự sát, nâng tổng số người chết lên 3 người.

Thị trưởng Banga, ông Albert Palencia thông tin, nghi phạm đã bắn vào lớp học bên cạnh lớp của mình, khiến 10 học sinh trúng đạn, trong đó 2 em tử vong, 8 em bị thương phải nhập viện, 4 em trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đều từ 14-17 tuổi.

Chính quyền địa phương cho biết, khẩu súng 9mm gây án là của cha nghi phạm, một nhân viên Bộ Giáo dục, vốn được cất trong két sắt nhưng đã bị con trai phá để lấy.

Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường

Trước khi gây án, nghi phạm đã nói với bạn cùng lớp rằng "hãy về nhà sau bữa trưa vì tôi sẽ làm điều gì đó", nhưng bạn bè nghĩ đó chỉ là trò đùa vì nam sinh này vốn hay đùa.

Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Nhân viên cố vấn y tế học đường cho biết, mẹ của nghi phạm từng muốn đưa con đi khám sức khỏe tâm thần.

Cảnh sát cũng phát hiện nghi phạm tham gia một "cộng đồng tội phạm có thật" trực tuyến, nơi những kẻ xả súng trường học được tôn sùng.

Một người bạn thân của nghi phạm nói với cơ quan chức năng rằng thiếu niên này là thành viên của cộng đồng đó.

Cơ quan chức năng đang điều tra xem các nội dung trực tuyến này có liên quan đến động cơ gây án hay không.

Đây là vụ xả súng trường học gây chết người thứ ba ở Philippines kể từ tháng 6-2026

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, một giáo viên nói có hai kẻ tấn công, tuy nhiên cảnh sát khẳng định hiện chỉ xác định một nghi phạm duy nhất.

Chính quyền thị trấn Banga đã cho đóng cửa trường học tất cả các cấp.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết đang phối hợp với cảnh sát và chính quyền địa phương, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ tâm lý cho học sinh, giáo viên và gia đình các nạn nhân.

Bộ cũng kêu gọi công chúng không chia sẻ hình ảnh, video về vụ việc để bảo vệ quyền riêng tư và tránh gây thêm tổn thương.

Đây là vụ xả súng học đường thứ ba ở Philippines trong những tháng gần đây. Hồi tháng 8-2026, một sinh viên đã phát trực tiếp vụ xả súng sát hại một học sinh khác rồi tự sát trong lớp học ở Zamboanga.

Trường Trung học Quốc gia Banga nơi xảy ra vụ xả súng

Tháng 6-2026, hai học sinh nổ súng tại một trường trung học công lập ở Tacloban khiến 3 học sinh thiệt mạng và 20 người bị thương.

Nhà chức trách đã triển khai các cuộc diễn tập ứng phó với xả súng trên toàn quốc để tăng cường an ninh trường học.

Tuy nhiên, Thống đốc Tamayo nhấn mạnh gia đình cần có trách nhiệm trong quản lý vũ khí. "Chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc cất giữ súng. Chúng ta không thể trông chờ vào một số ít nhân viên an ninh để giám sát hàng nghìn học sinh" - ông nói.

Sau các vụ xả súng liên tiếp, Philippines đã thắt chặt quy định sở hữu súng, yêu cầu kiểm tra lý lịch và đánh giá tâm lý bắt buộc khi mua súng.

Theo Al Jazeera, AP