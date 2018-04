Lại xảy ra phá rừng trên diện rộng ở Quảng Nam

Thời gian qua đã xày ra tình trạng lâm tặc lén lút khai thác gỗ trái phép trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Lâm tặc khai thác gỗ lậu tinh vi

Từ khi công trình thủy điện sông Bung 4 trên địa bàn huyện Nam Giang tích nước tình hình khai thác lâm sản nổi lên phức tạp, các đối tượng khai thác gỗ lợi dụng lòng hồ để khai thác vận chuyển gỗ lậu trái phép gây phức tạp tình hình địa bàn.

Qua một thời gian, theo dõi lực lượng Công an huyện Nam Giang phát hiện ở khu vực lòng hồ thủy điện sông Bung 4 tại Khe Bưa giáp ranh giữa 3 xã Zuôih xã Tà Pơơ, xã Zuôih của huyện Nam Giang và xã Lăng huyện Tây Giang, các nhóm đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh để khai thác lâm sản trái phép tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn.

Các đối tượng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực này hoạt động rất tinh vi khép kín, được tổ chức chặt chẽ trong quá trình khai thác, vận chuyển các đối tượng trên luôn có người canh đường cảnh giới lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn sông nước để hoạt động.

Đại tá Lê Quang Vịnh chỉ số gỗ trục vớt dưới lòng hồ sông Bung 4 của lâm tặc

Trước tình hình trên, qua theo dõi nắm bắt tình hình trong nhóm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đặc biệt nổi lên nhóm của đối tượng Tăng Tấn Dịp (37 tuổi), trú thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là người cầm đầu và cũng là băng nhóm có số lượng người, cũng như quy mô khai thác lớn và hoạt động tinh vi nhất.

Đến rạng sáng 15-3-2018, lực lượng Công an huyện Nam Giang đã bắt giữ tại hiện trường khai thác gỗ có 6 đối tượng trực tiếp khai thác, vận chuyển gỗ gồm: Phan Văn Tài (34 tuổi), Nguyễn Văn Triều (40 tuổi), Lương Văn Luận (28 tuổi), Tăng Đức Xưng (63 tuổi), Văn Bá Điệp (35 tuổi) và Lê Minh Thành (33 tuổi), tất cả trú huyện Đại Lộc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phát hiện 5 cây gỗ gồm: 4 cây gỗ giổi và 1 cây gỗ lim xanh, có tổng khối lượng 24,141m3 và tạm giữ 2 máy cưa lốc, 1 phà máy, 1 ghe máy và các dụng cụ khác. Tại hiện trường có một số gỗ các đối tượng đã cưa xẻ vận chuyển ra cất giấu dưới lòng hồ thủy điện sông bung 4, lực lượng chức năng đã trục vớt được khoảng 3m3.

Rừng lim bị tàn phá

Sau khi UBND huyện Nam Giang có thông báo về việc vừa xảy ra một vụ phá rừng lim ở khoảng 1 và khoảng 3, thuộc tiểu khu 355, thôn Cần Đồn, xã Chà Val, huyện Nam Giang. Sau đó, chúng tôi đã có chuyến đi thực tế ở địa điểm phá rừng này. Tại đây, chúng tôi qua quan sát nhìn thấy, nhiều cây gốc gỗ lim cổ thụ có đường kính từ 2-3 người ôm bị lâm tặc cưa xẻ lấy gỗ còn lại trơ gốc.

Bên cạnh đó, nhiều phách gỗ lim lâm tặc chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng bỏ lại nằm ngồn ngang và các vỏ gỗ cây lim, mùn cưa bỏ lại trong rừng,… giống như công trình xưởng gỗ. Chúng tôi lại đi tiếp sâu vào bên trong rừng thì nhìn thấy một số cây gỗ lim bị lâm tặc cưa xẻ lấy gỗ chỉ còn trơ lại gốc.

Theo một người dân địa phương cho hay, số gốc gỗ lim này bị lâm tặc tàn phá có tuổi gần 100 năm hoặc tuổi nhiều hơn. Giờ muốn trồng lại số cây gỗ lim này chắc vài trăm năm sau mới có được. Việc lâm tặc chặt phá rừng diễn ra trong thời gian lâu, tuy nhiên cơ quan chức năng mới sớm phát hiện, điều tra.

Các phách gỗ lim nằm ngồn ngang trong rừng sâu

Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang xác nhận, đơn vị phá thành công chuyên án hủy hoại rừng, bắt giữ 7 đối tượng xảy ra tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 giáp ranh giữa 3 xã huyện Nam Giang và huyện Tây Giang.

Theo Đại tá Vịnh, vào ngày 29-3, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tổ chức lực lượng phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại xã Chà Vàl.

Qua thông tin ban đầu, các lực lượng chức năng phát hiện tại khoảng 1 và 3 Tiểu khu 355 (thôn Cần Đôn, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang) xảy ra vụ phá rừng với số gỗ tự nhiên bị đốn hạ là 34 cây, trong đó gỗ lim 33 cây, xoan đào 1 cây, tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ tại hiện trường là hơn 235m3 gỗ tròn (gỗ lim hơn 223m3, xoan đào 12m3).

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, vụ phá rừng huyện Nam Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục quán triệt Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền cho quần chúng người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng,…

Sau khi đi kiểm tra một vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “vụ phá rừng mới phát hiện xảy ra tại xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, Công an tỉnh Quảng Nam cần vào cuộc cùng Công an huyện Nam Giang và chính quyền địa phương xem xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ phá rừng để từ đó xử lý đúng việc, đúng người, đúng đối tượng, mang tính răn đe cao.

Một số cây gỗ lim bị lâm tặc đón hạ ở tiểu khu 355, xã Chà Val

Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam khẩn trương trực tiếp yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, kiểm lâm địa bàn báo cáo tự nhận trách nhiệm khi để xảy ra các vụ phá rừng trong lâm phận quản lý.

Được biết, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã kêu gọi các cơ quan báo chí và người dân tích cực tố giác các hành vi xâm hại rừng cũng như hiến kế trong việc quản lý, bảo vệ rừng, qua địa chỉ e-mail cá nhân: thanhquangnam70@gmail.com.

Khởi tố 6 bị can phá rừng ở huyện Nam Giang

Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định khởi tố 6 bị can về hành vi “khai thác lâm sản trái phép”.

Ngày 1-4, Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan đã khởi tố vụ, khởi tố 6 bị can là người trực tiếp khai thác gỗ tại Khe Bưa giáp ranh giữa 3 xã Zuôih, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang và xã Lăng huyện Tây Giang (Quảng Nam) về hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Theo đó, 6 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Triều (40 tuổi), Tăng Đức Xưng (63 tuổi), Phan Văn Tài (34 tuổi), Văn Bá Điệp (35 tuổi) tất cả cùng trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Lương Văn Luận (28 tuổi), Lê Minh Thành (33 tuổi), cả hai trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc.

Trước đó, lực lượng Công an huyện Nam Giang phát hiện 6 đối tượng trên đã cưa, hạ, xẻ 5 cây gỗ: Chủng loại gỗ giổi hương 4 cây, lim xanh 1. Qua đo, đếm xác định 5 cây gỗ trên có khối lượng 33.113m3 gỗ, trên hiện trường còn để lại 17 phách gỗ giổi hương có khối lượng 1,13m3. Qua lấy lời khai, các đối tượng này đã khai ra người cầm đầu là Tăng Tấn Dịp (37 tuổi), trú thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Tan hoang một khu rừng

Hải Đường