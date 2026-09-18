Lai Vung công bố quyết định công nhận xã An toàn khu

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ...

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đời sống Nhân dân Lai Vung cũng như nhiều địa phương khác ở Nam Bộ gặp nhiều khó khăn dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lai Vung giữ vị trí quan trọng trong hệ thống căn cứ và địa bàn hoạt động của phong trào cách mạng tỉnh Sa Đéc trước đây và tỉnh Đồng Tháp sau này.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều vườn cây rậm rạp, hệ thống kênh rạch chằng chịt, cùng cơ sở quần chúng cách mạng rộng khắp, địa phương trở thành nơi đứng chân, hoạt động, xây dựng lực lượng của nhiều cán bộ, đảng viên và các đơn vị vũ trang cách mạng. Đồng thời, đây cũng là địa bàn nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển lực lượng du kích và tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh chống địch.

Trong những năm kháng chiến, địa bàn xã Lai Vung là một trong những nơi đóng trụ sở của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội của cách mạng để lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng.

Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên địa bàn có 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 61 Liệt sĩ; 3 Huân chương kháng chiến; 12 Huy chương về thành tích kháng chiến…

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp và đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định công nhận xã An toàn khu cho xã Lai Vung.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Hon, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Vung bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn cảm ơn UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh đã có nhiều đóng góp để Lai Vung đạt xã An toàn khu. Đồng thời, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, người có công có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Lai Vung giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hon nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, xã Lai Vung có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đảng bộ xã xác định: Phát huy truyền thống cách mạng phải đi đôi với đổi mới sáng tạo; tự hào về quá khứ phải gắn với trách nhiệm xây dựng tương lai…

Lãnh đạo UBND xã Lai Vung tặng Giấy khen các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng xã An toàn khu.

Dịp này, UBND xã Lai Vung trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng xã An toàn khu.