Lãi VNDirect xuống đáy 7 quý, khoản đầu tư HSG tạm lỗ 29%

Trụ sở VNDirect tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ảnh minh họa: MekongASEAN

CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu hoạt động giảm gần 23% so với cùng kỳ năm trước (YoY), về còn 1.715 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động tự doanh tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của VNDirect. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.137 tỷ đồng, giảm 10% YoY, trong khi lỗ từ danh mục này tăng gần gấp đôi, từ 355 tỷ đồng của quý 3/2025 lên 702 tỷ đồng kỳ này. Trừ đi chi phí tự doanh, lợi nhuận thuần từ hoạt động này còn khoảng 420 tỷ đồng, giảm 53% YoY.

Mảng môi giới cũng ghi nhận kết quả kém tích cực khi doanh thu giảm 70% YoY, xuống còn 114 tỷ đồng. Sau khi trừ 100 tỷ đồng chi phí nghiệp vụ môi giới, lãi thuần từ mảng này giảm 91% YoY, còn 14 tỷ đồng.

Về phần hoạt động cho vay ký quỹ (margin), lãi từ mảng này không biến động nhiều, ở mức 375 tỷ đồng.

Ngoài ra, VNDirect còn thu 75 tỷ đồng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), giảm 56% YoY; gần 7 tỷ đồng doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, giảm 17% YoY.

Trong kỳ, công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính dù cùng kỳ năm trước thu về gần 10 tỷ đồng ở khoản mục này.

Sau khi trừ chi phí và thuế, VNDirect báo lãi sau thuế quý 3 hơn 329 tỷ đồng, giảm 65% YoY, thấp nhất trong 7 quý, kể từ quý 1/2025. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp vẫn tăng gần 5% YoY, đạt hơn 1.757 tỷ đồng.

Năm nay, VND đặt mục tiêu lãi sau thuế 2.414 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả thực hiện năm 2025. Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 73% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Thu hẹp dư nợ cho vay, tạm lỗ 160 tỷ đồng tại HSG

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VNDirect đạt khoảng 45.636 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, danh mục FVTPL có giá trị hợp lý hơn 22.612 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. So với giá gốc hơn 22.572 tỷ đồng, danh mục này ghi nhận chênh lệch tăng khoảng 40 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FVTPL, với giá trị hợp lý hơn 14.789 tỷ đồng. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết có giá trị 1.430 tỷ đồng; nhóm chưa niêm yết đạt 1.360 tỷ đồng. Ngoài ra, khoảng 4.859 tỷ đồng được phân bổ vào các công cụ trên thị trường tiền tệ.

Tại danh mục cổ phiếu niêm yết, VNDirect đầu tư khoảng 822 tỷ đồng vào ba mã HSG, VPB và MWG. Trong đó, khoản đầu tư vào VPB có giá trị thị trường gần 160 tỷ đồng, tương ứng mức lãi tạm tính gần 7% so với giá gốc.

Ngược lại, khoản đầu tư vào HSG có giá trị hợp lý khoảng 394 tỷ đồng, thấp hơn gần 29% so với giá gốc, tương ứng mức lỗ tạm tính khoảng 160 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản HTM, giá trị ghi nhận cuối quý 3 đạt gần 6.996 tỷ đồng, giảm 18% YoY, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng.

Dư nợ cho vay của VNDirect cũng thu hẹp, từ khoảng 14.319 tỷ đồng đầu năm xuống còn 12.232 tỷ đồng vào ngày 30/9/2026, giảm gần 14,6%. Riêng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đạt 12.116 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 11% so với đầu năm.

Đối với các khoản phải thu khó đòi, VNDirect ghi nhận giá trị 207 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9, đồng thời trích lập 125 tỷ đồng dự phòng. Cả hai khoản mục lần lượt giảm 89% và 71% so với đầu năm.

Nguồn: BCTC quý 3/2026 của VND.

Trong đó, khoản phải thu khó đòi đối với CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam giảm từ 1.835 tỷ đồng xuống còn 43 tỷ đồng. VNDirect cũng hoàn nhập khoảng 332 tỷ đồng dự phòng đã trích lập cho khoản phải thu này.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VNDirect giảm từ khoảng 30.726 tỷ đồng đầu năm xuống còn 23.874 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, vay ngắn hạn giảm từ khoảng 26.463 tỷ đồng xuống còn 20.018 tỷ đồng.