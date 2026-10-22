Lãi vay quý III tăng 63%, TCBS thanh lý 49,7 tỷ đồng tài sản cho sàn tài sản mã hóa

Báo cáo tài chính quý III/2026 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HoSE: TCX) công bố ngày 19/10 ghi nhận doanh thu hoạt động quý III đạt 3.534,2 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của TCBS đạt 1.747,9 tỷ đồng, tăng 8%, lũy kế 9 tháng đạt 4.587,4 tỷ đồng.

Đặt cạnh các dòng thuyết minh về phần mềm, chi phí triển khai hệ thống và các khoản đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ tài chính, bức tranh lợi nhuận của TCBS hé lộ nhiều chuyển động mà con số tăng trưởng 8% chưa phản ánh hết.

Lợi nhuận tăng 8%, chi phí lãi vay của TCBS tăng 63%

Động lực chính của TCBS trong kỳ đến từ mảng cho nhà đầu tư vay tiền mua chứng khoán, thường gọi là cho vay ký quỹ. Dư nợ mảng đó tại ngày 30/9/2026 đạt 54.368,4 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Thu nhập từ các khoản cho vay và phải thu trong chín tháng đạt 4.187,9 tỷ đồng, cao hơn mức 2.590,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Để có vốn cho vay, TCBS vay nhiều hơn. Tổng nợ phải trả cuối quý III lên 49.568,1 tỷ đồng, tăng 35,7% so với đầu năm và vượt vốn chủ sở hữu 47.406 tỷ đồng. Dư nợ vay của công ty đạt 43.396,4 tỷ đồng, trong đó các khoản vay bằng đô la Mỹ có tổng giá trị 973 triệu USD, tương đương 25.580,9 tỷ đồng.

Thuyết minh của TCBS ghi giảm 49,3 tỷ đồng nguyên giá phần mềm trong chín tháng năm 2026. Ảnh chụp BCTC

Chi phí lãi vay quý III của TCBS ở mức 875,5 tỷ đồng, tăng 63% so với 536,2 tỷ đồng cùng kỳ, kéo tổng chi phí tài chính quý tăng 99% lên 1.160 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, TCBS cho biết chi phí tài chính tăng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng.

Thuyết minh giao dịch với bên liên quan ghi nhận khoản chi phí phòng ngừa rủi ro mà TCBS trả cho ngân hàng mẹ là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. 9 tháng, khoản chi đó lên 281,4 tỷ đồng, gấp khoảng 9,4 lần mức 29,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của TCBS âm 10.529,1 tỷ đồng, thu hẹp so với mức âm 20.252,2 tỷ đồng cùng kỳ. Cùng giai đoạn, công ty vay mới 89.750 tỷ đồng và trả nợ gốc 77.071 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng ở mức 1.378 đồng, thấp hơn 1.390 đồng cùng kỳ do số cổ phiếu lưu hành bình quân tăng lên.

Tài sản phần mềm của TCBS chuyển sang sàn tài sản mã hóa liên quan

Hệ thống giao dịch của TCBS vận hành với quy mô lớn. Thuyết minh báo cáo cho thấy giá trị giao dịch của nhà đầu tư qua công ty trong 9 tháng đạt hơn 2,18 triệu tỷ đồng, riêng cổ phiếu chiếm 830.337 tỷ đồng. Cuối quý III, TCBS ghi nhận khoản phải trả 107,4 tỷ đồng cho chương trình tích lũy điểm và đổi điểm giao dịch dành cho khách hàng.

Hạ tầng phần mềm của TCBS có chuyển động mạnh trong kỳ. Nguyên giá phần mềm tăng từ 138,8 tỷ đồng đầu năm lên 155,5 tỷ đồng. Công ty chuyển 58,8 tỷ đồng chi phí xây dựng hệ thống đã hoàn thành thành phần mềm, mua thêm 7,2 tỷ đồng, đồng thời ghi giảm 49,3 tỷ đồng. Chi phí triển khai hệ thống còn dở dang giảm từ 53,8 tỷ đồng xuống 18,3 tỷ đồng.

TCBS ghi nhận 49,7 tỷ đồng doanh thu thanh lý tài sản từ sàn tài sản mã hóa có chung thành viên hội đồng quản trị. Ảnh chụp BCTC

Khoản ghi giảm phần mềm 49,3 tỷ đồng trùng khớp với số tiền TCBS thu từ thanh lý tài sản cố định trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ở phần giao dịch với bên liên quan, TCBS ghi nhận doanh thu thanh lý tài sản 49,7 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom, đơn vị có thành viên hội đồng quản trị đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của TCBS.

Sự trùng khớp giữa ba con số có thể liên quan đến việc TCBS chuyển nhượng tài sản công nghệ cho sàn tài sản mã hóa nói trên. TCBS hiện nắm 0,29% vốn của sàn với giá gốc 297 triệu đồng.

Danh mục đầu tư công nghệ tài chính cũng thay đổi. TCBS góp thêm 31,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần WealthTech Innovations, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,5% lên 11%. Khoản đầu tư 165 tỷ đồng, tương ứng 10,99% vốn Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ TokenBay, không còn trên báo cáo cuối quý III.

Cùng với TokenBay, TCBS rút khỏi hai khoản đầu tư khác có tổng giá gốc 3.033,4 tỷ đồng và thu về 3.421,2 tỷ đồng. Phần chênh lệch khớp với 222,8 tỷ đồng doanh thu khác về đầu tư, nguồn chính khiến doanh thu hoạt động tài chính quý III tăng 1.210%. Trong kỳ, công ty rót mới 3.259,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thời Đại Mới T&T, tương ứng 5,17% vốn.

Số nhân viên TCBS giảm từ 588 người đầu năm xuống 524 người. 9 tháng, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 21% lên 143,6 tỷ đồng, chi phí khấu hao tài sản cố định tăng từ 17,6 tỷ đồng lên 24,5 tỷ đồng. Một cách lý giải là công ty dịch chuyển dần một phần công việc sang hệ thống phần mềm và dịch vụ thuê ngoài.

Tiền gửi khách hàng giảm, phải thu bảo lãnh tăng gấp 31 lần

Tiền gửi nhà đầu tư để sẵn trên tài khoản giao dịch tại TCBS cuối quý III còn 6.224,7 tỷ đồng, giảm 41,8% so với 10.702,6 tỷ đồng đầu năm. Riêng tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán giảm từ 4.206 tỷ đồng xuống 2.398 tỷ đồng.

Khoản phải thu phí bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán tăng từ 12,4 tỷ đồng lên 390,9 tỷ đồng, gấp hơn 31 lần. Doanh thu mảng bảo lãnh, đại lý phát hành 9 tháng đạt 1.951,6 tỷ đồng, nghĩa là một phần doanh thu TCBS ghi nhận vẫn chưa về thành tiền.

TCBS giải trình chi phí tài chính quý III tăng 99% chủ yếu do chi phí lãi vay. Ảnh chụp BCTC

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà TCBS nắm giữ để bán khi cần có giá trị 22.894,2 tỷ đồng theo giá thị trường, kèm phần giảm giá trị 219,7 tỷ đồng. Chênh lệch đánh giá lại tài sản trong vốn chủ sở hữu chuyển từ dương 7,5 tỷ đồng đầu năm sang âm 126,1 tỷ đồng.

Ở phần thuế, TCBS nộp 1,46 tỷ đồng theo kết quả thanh tra, kiểm tra thuế năm trước và 7,53 tỷ đồng bổ sung theo quyết toán thuế năm trước. Khoản nộp theo kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy số thuế công ty xác định cho năm trước có chênh lệch so với kết luận của cơ quan thuế.

Bộ máy điều hành TCBS cũng thay đổi trong quý. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/7/2026, bà Trần Thị Thu Trang giữ quyền Tổng Giám đốc rồi chính thức nhận chức Tổng Giám đốc từ ngày 18/9/2026. Ông Ngô Hoàng Hà thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 1/9/2026.

9 tháng đầu năm 2026, TCBS lãi sau thuế 4.587,4 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay của công ty lên 2.453,2 tỷ đồng. Tổng tài sản TCBS cuối quý III đạt 96.974,1 tỷ đồng, tăng 16.341,8 tỷ đồng sau 9 tháng, phần lớn nằm ở dư nợ cho nhà đầu tư vay mua chứng khoán.