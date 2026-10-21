Lãi vay mua ô tô tăng gần 20%, người mua trả góp chịu áp lực tài chính

Nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT) cho người nước ngoài đủ điều kiện trên địa bàn. Quá trình triển khai chú trọng rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, bảo đảm thông tin được thu nhận đầy đủ, chính xác và an toàn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.