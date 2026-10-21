Lãi vay mua ô tô tăng gần 20%, người mua trả góp chịu áp lực tài chính
Lãi suất vay mua ô tô thả nổi đang tăng mạnh lên mức 17-18%/năm, thậm chí tiệm cận 20%, khiến nhiều khách hàng cá nhân và tài xế dịch vụ phải đối mặt với áp lực trả nợ lớn. Trước chi phí tài chính tăng cao, một số người buộc phải tất toán khoản vay trước hạn để giảm rủi ro, trong khi các chuyên gia khuyến cáo cần tính toán kỹ khả năng trả nợ trước khi vay.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/lai-vay-mua-o-to-tang-gan-20-nguoi-mua-tra-gop-chiu-ap-luc-tai-chinh-d36863.html